Lorella Cuccarini, ospite choc: “Non rompano i cogl…”. Gelo in diretta

La vita in diretta, Sgarbi: “Non rompano i cogl…”. Lorella Cuccarini non commenta

Oggi è stato un giorno davvero molto brutto per Venezia e per il Veneto in generale. Difatti l’acqua alta ha invaso la città lagunare più famosa al Mondo, creando non pochi disagi e danni inestimabili. Di questo argomento oggi Lorella Cuccarini e Alberto Matano hanno parlato abbondantemente nel corso della loro trasmissione con vari ospiti, tra i quali il politico e critico d’arte Vittorio Sgarbi. E proprio quest’ultimo ha fatto un’uscita choc che ha lasciato tutti di stucco. Cosa ha detto? L’indomabile intellettuale, parlando dell’acqua alta a Venezia e dell’opera incompiuta del Mose che avrebbe potuto evitare questo disastro, è sbottato nel vero senso della parola, asserendo:

“Mancano solo 5 milioni di euro per ultimare l’opera…Vadano avanti e non rompano i cog**oni…Il mose non è il simbolo della corruzione, ma la difesa della bellezza…E’ un’emergenza assoluta…”

Insomma Vittorio Sgarbi, anche in questa circostanza non le ha certo mandate a dire, usando un linguaggio decisamente colorito. Linguaggio che ha sicuramente messo in imbarazzo Lorella Cuccarini, la quale ha preferito stare in silenzio forse per non creare furiose polemiche sui social.

Vittorio Sgarbi furioso a La vita in diretta: “La corruzione contamina la bellezza!”

Oggi Vittorio Sgarbi alla Vita in diretta è sembrato essere davvero senza freni nel parlare dell’acqua alta a Venezia che ha causato danni incredibili. E sull’opera che avrebbe potuto arginare il problema di oggi, ma che è stata bloccata per motivi di corruzione, il critico d’arte a La Vita in diretta della Cuccarini e di Matano è stato categorico nel lanciare l’allarme:

“C’è una corruzione mafiosa che contamina la bellezza…E nessuno sta facendo nulla…”

Questo grido d’allarme è stato accolto anche da tutti i presenti in studio. Insomma Sgarbi, il quale oggi è stato protagonista di una battutaccia fatta da Lippi a La prova del cuoco, non ha nascosto di essere assai preoccupato della situazione di Venezia, chiedendo al Governo di intervenire il prima possibile per evitare la tragedia.

Ascolti La vita in diretta: continua il testa a testa con Pomeriggio 5

E’ da qualche giorno che La vita in diretta sta dando filo da torcere nella dura battaglia degli ascolti a Pomeriggio Cinque di Barbara d’Urso. Difatti il programma condotto dalla Cuccarini e da Matano, ultimamente, è riuscito anche a battere la temibile concorrenza. E ieri La vita in diretta ha perso giusto di un soffio contro la d’Urso, mostrando che la partita è ancora tutta da giocare. Questo testa a testa continuerà per tutto il proseguo della stagione televisiva?