Manila Gorio a LaNostraTv: “Lory Del Santo? Ha fatto una figura di me**a!” (INTERVISTA)

Manila Gorio è una delle opinioniste più irriverenti di Barbara d’Urso. Da qualche tempo, infatti, è ospite del del talk dedicato alla cronaca rosa di Pomeriggio 5. La presenza di Manila in tv non passa mai inosservata, soprattutto perché ultimamente è al centro di numerose polemiche che la vedrebbero ideare falsi scoop per ottenere una maggiore visibilità, ma la Gorio non ci sta ed è pronta a raccontare la sua versione dei fatti dopo la lite con Lory Del Santo a Pomeriggio 5. Dietro le liti, i gossip e le scottanti rivelazioni sulle star, c’è molto altro da scoprire sulla giovane conduttrice e manager Manila Gorio. Manila, ai microfoni de LaNostraTv, oltre a spiegarci meglio le vicende che la vedono protagonista, ha mostrato un lato inedito di sé, che purtroppo non è ancora stato mostrato sul piccolo schermo degli italiani. Manila è intelligente, ha talento e lotta quotidianamente per sdoganare i pregiudizi sulle persone transessuali. L’INTERVISTA:

Durante la tua ultima ospitata a Pomeriggio 5, Lory Del Santo ha fatto un’accusa abbastanza pesante nei tuoi confronti, affermando che hai provato ad incastrarla contattando il cast di The Lady per sapere se qualche attore avesse avuto un flirt con lei. Lory ha citato Francesco, a cui avresti chiesto di “reggerti il gioco” ma tu hai replicato che siete grandi amici e che nulla di quanto detto è vero. Hai avuto modo di sentire Francesco dopo la puntata?

No, Francesco non è solo un mio amico. E’ un ragazzo che ha collaborato con molte delle mie iniziative visto che che da anni sta provando ad entrare nel mondo dello spettacolo. Francesco ha pensato di contattare Lory Del Santo e raccontare quest’episodio, che andrebbe però analizzato nel dettaglio. Io non ho mai, e dico mai, contattato 10 attori di The Lady. Lory Del Santo ha detto una menzogna. L’unico ragazzo è stato Francesco Giuva. Io gli ho fatto una domanda. Dicendo perché mi dici brava che sto facendo il casino con Lory Del Santo, ma tu non hai avuto una storia con lei? Mi hai detto che cucinava con te e altri ragazzi. Lui mi risponde: prima mi dice di sì e mi conferma di avere un inciucio con Lory Del Santo, poi cancella i messaggi. Io ho fatto unicamente una domanda, dicendo perché mi contatti e parli male di lei quando ci hai avuto una storia? Siccome non gli ho dato retta in un momento in cui lui poteva sfruttare questa cosa, fa così. Finita la trasmissione gli ho mandato due audio e gli ho detto: “Francesco scusami, ma io cado dalle nuvole”. Io premetto e dico che Lory è una bugiarda, deve portare le prove in studio dei 10 attori che io avrei contattato. Lory Del Santo farà una figura di me**a, lei ha ingigantito una cosa.

Al pubblico, ma anche alla padrona di casa (Barbara d’Urso), non è piaciuto che tu abbia definito Lory una vecchia. Hai avuto modo di poter chiarire con lei? E’ stata una frase detta in un momento di rabbia oppure pensi veramente che debba mettersi da parte?

Premetto che è un’offesa al limite, che non sarebbe dovuta uscire dalla mia bocca. Ho cercato di spiegare, ma non ho avuto il tempo di parlare. Io ho dato della vecchia a Lory Del Santo perché in un’occasione in cui ero fidanzata con Danilo Novelli, lei gli aveva messo in occhio addosso, è andata da lui e gli ha detto: “Ah, ma lei è la tua ragazza. E’ un trans, lasciala perdere!”. Lui gli ha risposto “Lory, guarda non è carino dire di lasciarla perdere perché è trans”. Lory ha ricevuto da me in diretta, quell’affermazione volgare e brutta, perché è stata la mia rivincita perché per lei non potevo stare con un bel ragazzo.

Collegandoci a questo, è evidente che per gli artisti giovani è difficile, al giorno d’oggi, fare il proprio ingresso in tv. Ritieni anche tu che la tv dia poche occasioni ai giovani di poter lavorare? Se non come opinionisti e concorrenti di reality show?

Nel mio caso devi anche pregiudicare che io essendo una persona transessuale non merito un programma televisivo perché non rappresento la figura iconica della donna, dobbiamo sdoganare tutto questo. Purtroppo ti dico hai ragione, io ho grande talento di conduttrice, ma non lo dico io perché sono una megalomane, ma molti lo sanno. Sarei la prima conduttrice trans a condurre un programma, quindi secondo l’italiano medio sono qualcosa che non potrebbe rappresentare il talento e anche la dignità italiana. Io spero che attraverso le mie lotte, mettendoci la faccia, di riuscire a sdoganare questa categoria così che l’Italia possa cambiare l’opinione che si ha delle persone come me. Io l’avverto sulla mia pelle, in Italia si ha un preconcetto nei confronti delle trans.

Hai sempre dichiarato di lottare quotidianamente per i diritti LGBT, come d’altronde Barbara che ti ospita spesso nel suo programma. E’ stato difficile ritagliarti il giusto spazio sul piccolo schermo? Sei mai stata discriminata in tv?

Certo, ho subito discriminazione. Non vedi che Biagio D’Anelli ha detto che le mie foto valgono 5 euro? Io poi gli ho risposto e perché le fai? E perché ti sei preso dei soldi? Perché vuole giustificare che io sono una trans e se non mi paghi io non mi faccio le foto con te, ma lì hanno voluto girare la frittata dicendo che io ho voluto pagare lui per fare uno scoop. Non è vero, Biagio era uno dei protagonisti di Reality VIP e lui era stato scelto come inviato del reality, che doveva fare delle foto con me “simpatiche” per promuovere il reality. Era per creare la polemica gossipara del reality, non della realtà, di reale non c’era nulla. Lui non era stato pagato per fare quelle foto, questo è stato frainteso, lui è stato pagato per fare il reality, dove comprendeva anche l’accordo di queste foto per il reality. Chando ha detto dopo dieci mesi che era tutto finto, io ho gli audio che dimostrano Chando che mi dice che sta avendo dei problemi con dei brand internazionali perché non vedono di buon grado la nostra relazione e io mi sono incaponita […] lo vedi che l’Italia vuole farmi apparire come un mostro quando io voglio occuparmi dello sdoganamento del rapporto trans-uomo? Ognuno di questi signori ha avuto a che fare con me, per motivi diversi, perché nella vita io faccio la manager e spesso coordino la mia vita privata sui giornali, ma così come lo fa Fabrizio Corona o Belen e come tutti gli altri.

Sempre durante la puntata, Francesco Fredella ha dichiarato di volerti denunciare, in quanto lo hai definito uno stalker. Hai avuto notizie dai suoi legali?

Francesco Fredella dietro le quinte mi ha detto che mi vuole bene, che mi stima, che tanti anni fa mi ha fatto una bellissima intervista che io nemmeno ricordavo. Ma Fredella ha fatto una scorrettezza, che chiederò agli autori la prossima volta: perché lui aveva il telefono in mano e noi invece, da regolamento, dobbiamo lasciare il telefonino nei camerini? Perché aveva il telefonino in mano? Lui mi voleva sbugiardare. Lui ha fatto una stories con me su Instagram, mentre mi attaccava nella scorsa puntata, credo con la Cipriani, e mi ha taggato e siccome parlavo io in quella stories gli ho risposto “adoro”. Dopo quella puntata, sul suo profilo, lui mi ha pubblicato 4, 5 volte post in cui litiga con me. Quello, per me, è un atteggiamento da stalker, non lo fa con nessun altro personaggio. Perché mi stai sempre a taggare? Sei un po’ ossessionato, gli ho detto. Io gli ho servito la battuta d’oro, io ovviamente ho espresso un parere impopolare […] Sicuramente lui non è uno stalker, ma è un atteggiamento un po’ ossessionato. Perché non ha detto che è vero, che mi tagga? Vuole farla passare come inchiesta, ma inchiesta de che? Ho ammazzato qualcuno? Ho usato dei bambini che dicono tumore? Questo non è un Pratiful! Aspettiamo la denuncia, io non ho ancora ricevuto nulla.

Prima di essere la protagonista di Gorioful (ha definito così la vicenda), hai avuto un acceso scontro con Irama, affermando di essere tu la donna transessuale che cita nella sua canzone Stanotte. Puoi raccontarci qualcosa in più su quella sera?

Ti dico l’ultima, durante la fashion week, ci siamo rincontrati davanti ad un evento. Io ero con i miei amici e alcuni di loro sono anche suoi amici. Ad un certo punto, un mio amico mi fa aspetta che sta arrivando Filippo, così stiamo più tranquilli. Io dico: Filippo chi? Scusate. E loro: Irama! Io guardo questo mio amico e gli dico: “Tu sei pazzo, io manco morta entro con lui”. Mentre stiamo parlando di lui, arriva. Ci guardiamo negli occhi e io prendo questo mio amico e andiamo via perché non volevo alzare la polemica. Se ero un’altra, sarei entrata con lui, mi sarei fatta fotografare, visto che dicono che sono quella che chiama i fotografi. Invece mi sono girata e me ne sono andata. Questo per raccontarti l’ultima volta che l’ho visto. Sì, è accaduto quello che tutti già sanno e la cosa che più mi è dispiaciuto e aver scoperto che in quella canzone lui parlasse in quella maniera del mondo trans e mi sono sentita chiamata in causa, avendo avuto con lui appunto una situazione in cui ci siamo già incontrati, più volte, ed era stato molto carino ho detto perché con me sei sempre stato carino e poi tiri fuori quest’atto di violenza verbale nei confronti di una categoria? Questo è il classico atteggiamento dell’uomo, ma non è contro Irama, con cui ho avuto a che fare dove se io dico di aver avuto a che fare con ragazzo, questo ha paura. Che sia un cantante famoso come Irama o che sia un personaggio come Biagio, hanno sempre paura di essere giudicati diversi perché amare, frequentare, una trans è un tabù.

Francesca De André, Kikò Nalli, Cristian Imparato. Sono solo alcuni degli opinionisti di Barbara che sono diventati concorrenti del Grande Fratello. Qualora ti venisse offerto di partecipare, accetteresti?

Il Grande Fratello, soprattutto quello di Barbara d’Urso, mi piacerebbe tanto. Io le devo tanto. Potrebbe essere un trampolino di lancio per far conoscere Manila a 360 gradi. Potrebbe essere un ottimo modo per raccontare la mia storia, una storia molto forte, sofferente. Un passato molto particolare. La mia storia potrebbe appassionare il pubblico. Dietro questo condividere il successo, c’è questo forte desiderio di essere accettata dalla società come una persona uguale a tutti gli altri.

Barbara ha recentemente promosso Francesca Cipriani al ruolo di inviata. A te piacerebbe un ruolo simile?

Si, perché no? Sarebbe bello però non con il taglio della Cipriani. Ovviamente Francesca è un personaggio divertente, darei più un taglio alla Serena Garitta.

Hai la possibilità di poter accedere alla macchina del tempo, quale programma del passato (anche presente, perché no) ti sarebbe piaciuto condurre?

Io ho sempre condotto programmi simili ai reality, ho condotto la Masseria tanti anni fa. Condurre un reality mi piacerebbe molto. Ma non so se me lo lascerebbero fare. Oppure, non ti nascondo, l’anno scorso ho condotto per Antenna Sud un programma che si chiamava Privè, un programma tipo Matrix, Non è l’Arena. Ed è stata una grande soddisfazione perché per la prima volta, in Italia, seppur per una rete privata, una donna transessuale conduceva un programma di approfondimento con tematiche importanti. Non ti nascondo che condurre un programma come Non è l’Arena potrebbe essere molto nelle mie corde perché l’ho già dimostrato a Privè, che ho condotto per più di un anno. I programmi di attualità mi piacciono molto

Ultima domanda: la conduttrice da cui trai ispirazione?

Io prima di essere una sua opinionista, sono una grande fan di Barbara d’Urso. Lei per me rappresenta una donna che, anche se ha avuto tutto il mondo contro, è riuscita comunque a realizzare quello che lei oggi è. Barbara riceve la mia stima ed è il mio punto di riferimento più assoluto. Barbara è quella donna che mi assomiglia molto caratterialmente. E’ una donna forte, anche molto fragile. E’ una donna che ha sofferto molto, che ha combattuto tanto. E’ una donna che però sorride sempre alle cattiverie della gente. Poi è una grande professionista. Dobbiamo riconoscere che quello che fa, lo sa fare divinamente. Dovrò sempre ringraziarla perché lei e il suo gruppo di autori sono le persone, lei in primis, che mi hanno dato il palcoscenico. Qualcuno potrebbe dirmi che andare da Barbara d’Urso ti sporchi la reputazione, invece non è vero. Ora per andare da lei farebbero carte false e io ne sono onorata.