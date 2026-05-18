Fiorello se l’è lasciato sfuggire: “Amadeus non se la passa bene”

Fiorello fa una confessione inaspettata: “Amadeus non se la passa bene”

Al Salone internazionale del libro di Torino 2026, che è stato un successo clamoroso, c’è stato un incontro tra il critico tv Aldo Grasso e lo showman Fiorello che ha avuto modo di parlare del suo grande amico Amadeus che per tanti anni è stato il Re Mida di Rai1 salvo poi decidere di approdare sul Nove per cercare nuovi stimoli e nuove sfide. Peccato che le cose non siano andate ne migliore dei modi e infatti il suo amico ha confidato: “Amadeus non se la passa bene. Sarebbe il caso che tornasse a casa”.

Lo showman parla del suo rapporto con la televisione quando era piccolo

E sempre Fiorello ha parlato del suo rapporto con il piccolo schermo quando era piccolo, ridendo e scherzando sul fratello Beppe che usavano come telecomando, e c’era solo Rai1 e Rai2. Adesso la tv si nutre di frammenti social e “manca la seconda serata”. Se in passato non ci fosse stata forse non si sarebbero mai scoperti Renzo Arbore e Pietro Chiambretti e nelle settimane scorse lo showman ha criticato la Rai per via del Teatro delle Vittorie.

Fiorello critica la cronaca nera in tv: “Troppo spazio agli omicidi”

Troppa cronaca nera in tv. Il delitto di Garlasco è ovunque. E questo non è un bene per Fiorello, che è molto critico: “Troppo spazio agli omicidi oggi. Io quando sento parlare di Garlasco cambio canale. Davvero un’esagerazione, oggi i crime viene spalmato su tutti i programmai televisivi”.