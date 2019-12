Pezzi Unici: anticipazioni puntata di domenica prossima (8 dicembre)

Anticipazioni Pezzi Unici, terza puntata di domenica 8 dicembre: Vanni in difficoltà per la sua bottega

Prosegue con il suo terzo appuntamento Pezzi Unici, in onda questa sera domenica 1 dicembre in prima serata su Rai1. Grande successo ha riscosso il personaggio interpretato da Sergio Castellitto, che interpreta Vanni Bandinelli, un maestro artigiano del legno individualista, dal cuore grande nascosto dietro un carattere scorbutico. Dopo un sopralluogo, la municipale metterà i sigilli alla sua bottega. Per riaprire, è costretto a fare costosi interventi di ristrutturazione, ma i soldi non ci sono. Le anticipazioni della quarta puntata di Pezzi Unici di domenica 8 dicembre rivelano che Vanni continuerà ad essere in serie difficoltà, non trovando i soldi per metterla in regola in toto e poterlo, così, riaprire. Come farà Vanni a risolvere la questione? Intanto Carlo mostrerà di essere sempre più preso sentimentalmente da Jess, mentre Beatrice si dichiarerà a Elia ricevendo un ‘no’.

Pezzi Unici, l’attrice di Beatrice racconta: “Pensavano stessi male”

Sul noto settimanale Nuovo Tv, Margherita Tiesi, Beatrice di Pezzi Unici, si è raccontata in una interessante intervista. La ragazza ha svelato che la madre non voleva che diventasse un’attrice e, invece, il destino è stata dalla sua parte. Dopo il liceo ha studiato all’Accademia del Teatro Quirino e poi al Centro Sperimentale di Cinematografia. Il primo ruolo che ha ottenuto è stato nella seconda stagione del Paradiso delle Signore, in cui interpretava Ines, una commessa del grande magazzino. Nella serie tv del pomeriggio di Rai1 aveva tinto i capelli rossi. A tal proposito, Beatrice di Pezzi Unici che nella prossima puntata si prenderà di coraggio e si dichiarerà a Elia, ha dichiarato che essere rossa le è sempre piaciuto, poichè ha la pelle molto chiara e non ama truccarsi:

“Quando ero castana e uscivo struccata in tanti mi chiedevano se stessi male. I capelli castani facevano risaltare il naturale pallore della mia pelle. Una volta rossa nessuno me lo ha più chiesto”.

Pezzi Unici con Sergio Castellitto e Giorgio Panariello si conferma un successo di ascolti. La fiction ha confermato il seguito di pubblico anche con la seconda puntata della scorsa settimana registrando il 20,2% di share e 4.614.000 telespettatori.

Pezzi Unici anticipazioni, puntata di domenica: Elia rompe il silenzio e fa una confessione

Uno dei protagonisti di Pezzi Unici è Elia, interpretato da Moisè Cuira, giovane musicista che non ha retto il successo della sua band ed ha affossato la sua carriera, cadendo nel mondo della droga. Moisè Curia è stato un’artista di strada e questa esperienza ha completamente cambiato il suo modo di rapportarsi all’arte e all’interpretazione di ogni ruolo:

“La strada non ti può dare quasi nulla, ma quello che ti lascia è la fame, la voglia di andare da qualche parte”.

Secondo le anticipazioni di Pezzi Unici di stasera, Elia e Lapo, che rischia una denuncia, litigheranno e Vanni capirà che i ragazzi a cui insegna l’artigianato del legno probabilmente sono responsabili della morte del figlio.