Leo Gassman vince Sanremo Giovani 2020. Tecla Insolia seconda classificata

È scoppiata la polemica dopo la proclamazione di Leo Gassman vincitore di Sanremo Giovani 2020 . Si è creato un piccolo caso nella sala stampa dell’Ariston. Indipendentemente dal risultato e dal vincitore finale Leo Gassmann , alcuni giornalisti si sono lamentati di non essere riusciti a votare per problemi di comunicazione.

Durante la quarta serata di Sanremo 2020 Amadeus ha annunciato Leo Gassman vincitore delle Nuove Proposte della settantesima edizione del Festival di Sanremo . L’artista proveniente da Sanremo Giovani ha gareggiato con il brano Vai Bene Così . Vero e proprio fenomeno di questa settimana sanremese, la canzone era uno dei pezzi maggiormente accreditati per la vittoria finale. Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti gli ha consegnato una mini – Lanterna in filigrana di Campo Ligure. Al secondo posto nella categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2020 Tecla Insolia . La vincitrice di Sanremo Young 2018, il programma di Antonella Clerici, ha vinto il Premio della Sala Stampa Lucio Dall a. Il Premio della Critica Mia Martini assegnata dalla sala stampa è stato vinto dagli Eugenio in Via di Gioia, che hanno gareggiato nelle Nuove Proposte con il brano Tsunami.