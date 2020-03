Al Bano addolorato, morto un amico di coronavirus: “Un fratello per me”

Al Bano straziato per Detto Mariano morto di coronavirus: “Un fratello per me”

La pandemia da coronavirus è entrata dolosamente anche nelle vite di Al Bano e Romina Power. Qualche giorno fa è morto Detto Mariano, tra i più celebri arrangiatori e compositori italiani, che ha lavorato per anni con Celentano, Mina Battisti e anche per Al Bano e Romina. In più per quest’ultimi è stato il testimone di nozze. Prima della sua scomparsa, l’artista ha rilasciato un’intervista al settimanale DiPiù, dicendo che non ha smesso di pregare e di pensare alla sua voglia di vivere. Quella tra il cantante di Cellino San Marco e Detto Mariano è stata la storia di una amicizia fraterna al di là del lavoro. Al Bano lo ha voluto come testimone alle nozze con Romina Power. Al Bano a DiPiù aveva detto che era un combattente e ha svelato altri aneddoti della loro amicizia.

Al Bano in lutto per Detto Mariano: “Se ho sposato Romina lo devo anche a lui”

Al settimanale DiPiù, Al Bano Carrisi ha raccontato che se ha sposato Romina Power lo deve anche a Detto Mariano. Dopo il primo incontro avvenuto nel 1965, i due diventarono amici inseparabili. Durante una tappa del tour in Grecia, in un momento di relax in pieno mare Egeo, una sera Detto Mariano si avvicinò a Romina Power e le consigliò di sposare Al Bano, dicendo che doveva compiere questo passo così importante per coronare al meglio la loro storia. Come svelato dal cantante, dopo otto giorni da quella sera, si ritrovò con Romina Power a Cellino San Marco in Chiesa per celebrare il loro matrimonio. Detto Mariano aiutò Al Bano ad organizzare tutto:

“Da una parte c’era Hollywood, con la suocera Linda Christian in testa, dall’altra noi pugliese. Mariano ci seguì toto il giorno del matrimonio con la cinepresa, andò al montaggio, inserì le musiche e mi donò quel filmino, raro per l’epoca”.

Anche Romina Power ha ricordato Detto Mariano morto scrivendo un messaggio di dolore su Instagram.

Al Bano sull’amico fraterno Detto Mariano morto di coronavirus: “Amicizia vera e tanto affetto”

L’amicizia tra Al Bano e Detto Mariano era davvero solida, vera e piena d’affetto. Il cantante e superospite del Serale di Amici 19 insieme a Romina Power, ha raccontato di aver fatto tanti viaggi in giro per il mondo con l’arrangiatore e compositore tra i più importanti del panorama musicale italiana: “Mai una lite tra noi, mai uno screzio”. L’ultima volta che Al Bano incontrò Detto Mariano risale a un paio di mesi fa, quando si incontrarono in un ristorante di un grande albergo della Capitale.