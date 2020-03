Alessio Vassallo (Pippo), La concessione del telefono: “Serata anomala”

La concessione del telefono, film tratto da un romanzo di Andrea Camilleri. Alessio Vassallo (Pippo Genuardi): “Sarà anomalo”

Andrà in onda questa sera a partire dalle 21.25 circa su Rai1 il film La concessione del telefono, tratto da un romanzo di Andrea Camilleri, con protagonista Alessio Vassallo, che interpreta Pippo Genuardi. E proprio l’attore è intervenuto nell’ultimo segmento della puntata de La vita in diretta di oggi, lunedì 23 marzo 2020, per ricordare al pubblico l’appuntamento con la pellicola, a proposito della cui uscita ha spiegato:

Sarà una serata anomala, perchè di solito quando esce un film tutti gli attori si riuniscono nello stesso posto per guardarlo insieme.

“Noi stasera faremo invece solo delle dirette e ci invieremo dei messaggi” ha aggiunto subito dopo.

Alessio Vassallo (Pippo nel film La concessione del telefono) a La vita in diretta: “Vi porteremo a Vigata”

“Rimarremo tutti a casa stasera, ma è importante stare a casa, perciò va ripetuto sempre” ha affermato inoltre Alessio Vassallo a La vita in diretta, sempre parlando del film La concessione del telefono, firmato dalla penna di Andrea Camilleri, indimenticato autore dei romanzi dai quali sono tratte anche le storie de Il commissario Montalbano.

Le tante denunce che ci sono state dimostrano che non tutti hanno ancora capito bene il messaggio, quindi bisogna continuare a ripeterlo: si deve stare a casa

ha asserito successivamente, ringraziando poi Lorella Cuccarini e Alberto Matano per il lavoro di informzione che svolgono ogni pomeriggio a La vita in diretta. “Porteremo gli spettatori a Vigata stasera” ha sottolineato infine.

La vita in diretta: Alberto Matano fa una piccola gaffe sul film La concessione del telefono con Alessio Vassallo

E prima di terminare il collegamento, Alberto Matano (che all’inizio della puntata di oggi de La vita in diretta ha spiegato quanto sia dura andare agli studi) ha commesso una piccola gaffe sul film La concessione del telefono con Alessio Vassallo, affermando: “Andremo quindi nella Sicilia dell’800 stasera dopo…”. Lorella Cuccarini, vedendo che probabilmente non ricordava cosa fosse in programma su Rai1 prima del film, sorridendo gli è corsa in aiuto dicendo: “Dopo il TG1”.