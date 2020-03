Anticipazioni GF Vip: Alfonso Signorini annuncia il primo finalista

Alfonso Signorini annuncia il primo finalista del Grande Fratello Vip: le anticipazioni

Mercoledì 18 marzo andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Le anticipazioni rivelano che Alfonso Signorini annuncerà il primo finalista della quarta edizione del reality show. Come è noto, l’emergenza legata al coronavirus ha costretto Mediaset a diminuire le puntate del Grande Fratello Vip: la finale è prevista per l’8 aprile prossimo e non più per il 27 aprile. Di conseguenza nell’appuntamento di mercoledì 18 marzo in prima serata saremo in grado di conoscere il primo finalista. I concorrenti saranno messi a dura prova: oltre all’eliminazione dal Grande Fratello Vip attraverso il televoto che vede coinvolti l’attore Fabio Testi, la soubrette Antonella Elia e la conduttrice Adriana Volpe, tutti saranno chiamati a decidere a sorpresa un’altra eliminazione. Per tutti i Vip, quindi, inizierà la scalata verso la finalissima della quarta edizione. Chi sarà il primo finalista del Grande Fratello Vip?

Alfonso Signorini ai concorrenti del Grande Fratello Vip sul coronavirus: “Non c’è da allarmarsi”

Nuovo aggiornamento per i concorrenti del Grande Fratello Vip sul coronavirus. Alfonso Signorini con un videomessaggio è entrato nella Casa portando nuovi aggiornamenti sulla drammatica situazione del Paese a causa della pandemia. La prima reazione di tutti è stata di sconforto e sgomento. Valeria Marini, criticata nelle ultime ore, non ha nascosto una certa commozione. Riuniti tutti in salotto, dove Alfonso Signorini è apparso sul megaschermo, i concorrenti del GF Vip hanno ascoltato le novità in religioso silenzio. Il conduttore ha dichiarato che il contagio sta continuando a salire, “non c’è da allarmarsi, era previsto che fosse così e, quindi, dobbiamo rimanere in casa”. I Vip sono stati portati a conoscenza che la situazione interessa adesso tutto il mondo e noi italiani stiamo dimostrando a noi stessi, e agli altri Paesi che ci guardano come un esempio da seguire, di essere un grande popolo che lotta e non si piange addosso.

Grande Fratello Vip coronavirus, Alfonso Signorini: “Tutti insieme ce la faremo!”

La Protezione Civile ha diffuso il bilancio dell’emergenza Coronavirus in Italia di oggi martedì 17 marzo 2020. Stando ai dati resi noti il numero dei contagiati è salito a 31.506 persone di cui 2.941 guariti e 25.03 morti. Dei casi positivi, 11.108 si trovano in isolamento domiciliare, mentre 2.060 sono ricoverati in terapia intensiva. Alfonso Signorini è entrato di nuovo nella Casa del GF Vip per aggiornare i concorrenti. Il conduttore ha confessato agli inquilini del GF Vip che in tutti noi c’è una profonda cognizione: “Insieme ce la faremo, andrà tutto bene”. Questa affermazione sembra aver sollevato un po’ gli umori all’interno della Casa.