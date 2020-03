Donatella Rettore tumore, la confessione choc: “Ricevuto brutte notizie”

“Abbiate cura di Claudio, ma non chiamatelo ora, è già scosso di suo, e per i miei animali Orso, Lupo e Collins”.

A distanza di un mese e mezzo dall’intervista a Domenica In, la cantante è tornata a parlare del suo stato di salute con parole davvero poco rassicuranti: Donatella Rettore ha un tumore . L’esame istologico non ha dato buone notizie. Proprio sui social la cantante ha voluto rivolgere un pensiero al marito Claudio Rego , al suo fianco da ben 43 anni:

La cantante Donatella Rettore ha un tumore . Attraverso il suo profilo Instagram ha fatto una rivelazione scioccante, sostenendo di essere stata operata all’Istituto Oncologico Veneto. In queste ore ha ricevuto il risultato dell’esame istologico dall’Istituto Veneto che la segue e le notizie non sono per niente buoni: “Non è andata bene”. Donatella Rettore ha annunciato che molto presto dovrà essere operata di nuovo e pure in fretta. Intanto i suoi followers sui suoi profili social ufficiali stanno commentando il suo messaggio con centinaia di cuori e parole piene di affetto, di solidarietà, di vicinanza e di incoraggiamento: “Forza, miss Rettore torna a farci ballare”, ha scritto un suo sostenitore, mentre un’altra ha affermato: “Sei una guerriera…forza”. Un altro ancora, saputo del tumore di Donatella Rettore , si è lasciato andare a una confessione: “Anch’io l’ho scoperto oggi”.