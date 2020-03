Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia confessa: “Momento molto difficile”

Clizia Incorvaia fa una confessione: “Momento molto difficile”. La dedica a Paolo Ciavarro

Nonostante tutte le polemiche, i litigi e le incomprensioni che ormai sono all’ordine del giorno e che nella maggior parte dei casi riguardano Antonella Elia e Valeria Marini, al Grande Fratello Vip è nata una bella storia d’amore, ovvero quello tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Il loro viversi è stata interrotto dalla squalifica di lei per delle frasi orrende pronunciate nei confronti di Andrea Denver. Sui social Clizia Incorvaia ha dichiarato che in un momento così difficile che stiamo vivendo a causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito l’Italia intera, “non mi resta che sognare e guadare la luna”. Una dolce dedica al suo amore Paolo Ciavarro che continua a manifestare da lontano, dalla sua amata Sicilia terra d’origine. Clizia Incorvaia non potrà più farvi ritorno al GF Vip, nemmeno come ospite, e Paolo lo incontrerà solo a fine reality.

Paolo Ciavarro al GF Vip, la dedica d’amore di Clizia Incorvaia: “L’amor che move il sole e l’altre stelle”

“L’Amuri movi u’soli, e l’autri stiddri”, è questa la dedica scritta in dialetto siciliano che Clizia Incorvaia ha scritto al suo amato Paolo Ciavarro che continua ancora la sua avventura nella Casa del GF Vip. Le parole fanno riferimento all’ultimo verso del Paradiso della Divina Commedia dell’immenso Dante. Clizia Incorvaia è stata spinta dal desiderio di prendere in prestito le sue parole perchè, probabilmente, sente che l’amore sta muovendo il suo desiderio e la sua volontà di costruire con il figlio di Eleonora Giorgi qualcosa di importante, collocandosi nella perfezione, amore aiutato dalle stelle che lo innalza costantemente verso la meta. Sulla storia tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, in una recente intervista, si è espressa la madre Eleonora che non ha nascosto di avere timore per il figlio.

Anticipazioni GF Vip: Paolo Ciavarro riceve una sorpresa da Clizia Incorvaia?

Come è noto dal regolamento, chi viene squalificato dal GF Vip non può partecipare come ospite tra gli eliminati in studio. Di conseguenza Clizia Incorvaia non sarà presente. Paolo Ciavarro sta attraverso una dura crisi, manifestata con le lacrime, perchè sente tanto la mancanza della sua fidanzata ed ex moglie di Francesco Sarcina. Alfonso Signorini e GF Vip saranno clementi da far recapitare a Paolo Ciavarro un videomessaggio?