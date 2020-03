Storie Italiane, Eleonora Daniele: “Spettatori affettuosi con me”

Eleonora Daniele confessa: “I telespettatori di Storie Italiane mi riempiono di affetto”

Ha rilasciato un’intervista pubblicata su Avvenire Eleonora Daniele, conduttrice di Storie Italiane, che ormai dall’inizio del mese sta portando avanti non senza difficoltà, dirette quotidiane dedicate quasi esclusivamente all’emergenza coronavirus in Italia e nel mondo. E nell’intervista in questione ha parlato dell’affetto, ma anche di un po’ di preoccupazione per le sue condizioni di salute, essendo al settimo mese di gravidanza, di tanti telespettatori, dichiarando:

La gente mi scrive sui social, è preoccupata per me. Ma è scientificamente provato che il corona virus non si trasmette verticalmente da mamma a figlio… e poi io sono isolata, sia nel lavoro che nella vita.

“Stiamo vivendo una situazione assurda e siamo tutti molto provati” ha aggiunto inoltre.

Eleonora Daniele commenta gli ascolti di Storie Italiane: “Picchi di 2 milioni di telespettatori”

Per rispondere alla domanda “Sa che è la mamma più seguita e più amata dal pubblico in questo momento drammatico?”, Eleonora Daniele nell’intervista in questione ha invece dichiarato:

Lo sto capendo dagli ascolti: siamo arrivati a toccare picchi di 2 milioni di spettatori. La gente ci segue perchè ha bisogno di essere informata e rassicurata. Ricevo tantissimi messaggi con i quali sento l’affetto e la vicinanza di tutti.

“Da domani andremo in onda fino alle 12.30” ha precisato inoltre, in riferimento al fatto che da lunedì 23 marzo Storie Italiane durerà due ore e mezza.

Storie Italiane: Eleonora Daniele ricorda il fratello Luigi e parla della figlia Carlotta

Immancabile, prima della fine dell’intervista, un pensiero per il fratello Luigi, scomparso prematuramente qualche anno fa. “E’ stato un dolore lacerante” ha confessato a questo proposito, mentre su Carlotta, la bambina che aspetta, ha rivelato: “Le parlo in continuazione e da come risponde so già che nascerà forte! Un giorno le racconterò del periodo difficile nel quale è nata e le insegnerò l’amore per la vita”.