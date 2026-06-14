Uomini e Donne, Valentina Pesaresi spiazza tutti: “Ecco cosa voglio fare nella vita”

Valentina Pesaresi ha preso una decisione importante dopo la laurea

Chi si ricorda di Valentina Pesaresi? Scelta di Cristian Forti in quel di Uomini e Donne, ha comunicato sui social un’importante decisione che ha preso dopo essersi laureata in Economia circa un anno fa. Tra poco compirà anche 25 anni e ora può contare su delle basi solide, disciplina e determinazione. Ma cosa avrà deciso di fare l’ex corteggiatrice?

L’ex di Uomini e Donne vuole diventare biologa nutrizionista

“Ma crescere significa anche imparare ad ascoltarsi. Significa accettare che, a volte, cambiamo. Cambiano le nostre priorità, cambiano i nostri obiettivi e cambiano anche i nostri sogni. Negli ultimi mesi è cresciuta dentro di me una passione sempre più forte, che ho tenuto riservata: quella per la nutrizione e per il benessere delle persone. Il mio sogno è aiutare chi si sente in difficoltà con il proprio corpo, chi vive il cibo con ansia, chi ha bisogno di ritrovare equilibrio, salute e serenità. Perché stare bene non significa solo vedersi bene allo specchio, ma sentirsi bene con sé stessi”: ha annunciato Valentina Pesaresi, ex di Uomini e Donne, che ora vuole fare la biologa nutrizionista.

Uomini e Donne, Valentina: “Non un sogno, ma un obiettivo!”

Ha concluso così il suo annuncio Valentina Pesaresi: “E da oggi questo non sarà più soltanto un sogno. Sarà un obiettivo! Un percorso lungo, impegnativo, fatto di studio, sacrifici e tanto lavoro. E se c’è una cosa che vorrei dirvi è questa: non sentitevi in ritardo se state ancora cercando la vostra strada. Non sentitevi sbagliati se a un certo punto decidete di cambiare direzione. Non esiste un’età giusta per ricominciare, esiste solo il coraggio di ascoltare ciò che ci rende davvero felici”.