Belen Rodriguez, quarantena coronavirus: “Ci saranno dei problemi”

Belen Rodriguez racconta la sua quarantena coronavirus e ammette: “Ci saranno dei problemi per tornare alla routine”

La showgirl Belen Rodriguez sta vivendo questo periodo di emergenza coronavirus a casa con la sua famiglia, il marito Stefano De Martino e il figlio Santiago. Oggi, tramite una diretta con Vanity Fair, ha raccontato che la persona che più le manca è la sorella, Cecilia Rodriguez, anche se ha ammesso:

“I miei genitori li vedo perché abitiamo nello stesso palazzo per fortuna, non vedo mia sorella ma ci vediamo tutti i giorni grazie a FaceTime. Noi siamo abituati alla distanza. Quando i miei genitori mi accompagnavano all’aeroporto ed io dovevo partire per l’Italia era un dolore immenso. Passando gli anni ci siamo fatti una corazza”

Su cosa immagina per il post quarantena coronavirus Belen ha detto: “Penso che questo momento vissuto a casa creerà uno scompenso, ci saranno dei problemi per tornare alla routine”.

Belen Rodriguez ripercorre il suo passato e confessa: “Ho imparato a dirmi brava”

Belen Rodriguez, attraverso la diretta social di oggi, oltre alla quarantena coronavirus, ha ripercorso anche la sua carriera professionale. La showgirl ha ammesso: “Ogni tanto cerco su internet tutte le cose che ho fatto e quando le vedo non ci credo nemmeno io”. Belen ha ammesso di essere stata sempre molto critica con se stessa, anche se oggi vive tutto in maniera diversa: “Fino a non molto tempo fa non mi piaceva riguardarmi, noi siamo i peggiori giudici di noi stessi. Poi un giorno un’amica mi ha detto dovresti stare di più dalla tua parte, dovresti essere meno severa con te stessa”. Da quel giorno tutto è cambiato per la Rodriguez, che infatti racconta: “Oggi mi riguardo con piacere e quasi mi emoziono. Anche se nella mia vita molte cose sono andate storte ho imparato a dirmi brava”.

Belen Rodriguez, la quarantena come momento di riflessione: “Quando il mondo si ferma cosa rimane?”

Belen Rodriguez ha raccontato che questo momento a casa non le sta pesando, perché a casa lei sta bene. D’altronde la showgirl vive un momento molto felice con il marito Stefano De Martino, insieme al figlio Santiago. Questo momento di quarantena coronavirus è per lei anche un’ottima occasione per fermarsi e riflettere: “Noi non ci sentiamo mai all’altezza del mondo, e quindi corriamo, corriamo. Quando il mondo si ferma, e quindi tu non sei più in competizione con il mondo, cosa rimane?”