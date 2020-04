Diavoli, Kasia Smutniak rivela: “Dempsey è davvero inquietante”

Kasia Smutniak fa una confessione su Patrick Dempsey: “E’ un vero devil”

A poche ore dal debutto italiano di Diavoli, Kasia Smutniak si è raccontata in una lunga intervista telefonica realizzata da Elle. L’interprete di Nina Morgan, per nulla provata dalla quarantena, ha offerto una panoramica sul nuovo ruolo che la vedrà protagonista accanto ad Alessandro Borghi e Patrick Dempsey. Un’esperienza diversa rispetto a quelle affrontate finora, che ha permesso all’attrice di raccontare un universo in cui è davvero difficile identificarsi. Sebbene lontana dalle manipolazioni finanziarie di Massimo Ruggero e Domic Morgan, il personaggio di Nina finirà per svolgere un ruolo cruciale nella silenziosa battaglia combattuta dai due uomini. Ed è proprio sul suo partner televisivo che la Smutniak ha deciso di fare un’inaspettata confessione:

Dempsey è davvero inquietante nel ruolo, gli ripetevo ogni giorno “mi fai paura”, un demoniaco impasto di carisma e potere, è un vero devil.

Diavoli, l’attrice di Nina Morgan sul rapporto con Patrick Dempsey: “La chimica…”

Le parole di Kasia Smutniak non fanno altro che confermare quanto già dichiarato da Guido Maria Brera. Il produttore esecutivo di Diavoli ha infatti affermato che l’estrema bravura di Patrick Dempsey, capace di calarsi perfettamente nel ruolo dello spietato Dominic Morgan, lo ha più volte portato a confondere l’attore con il personaggio da lui interpretato. Una chiara battuta che tuttavia anticipa l’ennesima interpretazione magistrale da parte dell’ex protagonista di Grey’s Anatomy. Il grande successo dell’attore sembra, però, non aver ostacolato la possibilità di instaurare un clima estremamente amichevole sul set. Se Borghi si è detto terrorizzato dal primo incontro, Kasia Smutniak ha descritto il suo partner televisivo come una persona estremamente disponibile ed aperta:

Patrick, da subito, è apparso come una persona molto disponibile e aperta. Abbiamo cominciato da una scena molto drammatica e lì la chimica è una cosa che, fondamentalmente, o c’è o non c’è.

L’interprete di Nina Morgan in Diavoli rivela: “Sono solitaria nell’animo”

Infine la protagonista femminile di Diavoli (QUI le anticipazioni sui primi due episodi) ha raccontato come sta vivendo questi giorni di quarantena. Estremamente riservata e da sempre impegnata nel volontariato, Kasia Smutniak ha svelato di non patire troppo l’isolamento forzato. Accanto al suo compagno, Domenico Procacci, e ai suoi due figli, Sophie e Leone, l’attrice si sta infatti dedicando a tutti i progetti rimasti in sospeso per via della vita frenetica che il suo lavoro le ha sempre imposto. Ecco, infatti, cosa ha dichiarato l’interprete di Nina Morgan a Elle: