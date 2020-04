Donatella Rettore cancro, Mara Venier: “Felice che tutto vada bene”

Domenica In, Mara Venier manda un messaggio a Donatella Rettore: “Felice che tutto vada bene”

Poco dopo essere rientrata da un blocco pubblicitario, Mara Venier a Domenica In ha voluto mandare un messaggio a Donatella Rettore. La cantante è stata recentemente sottoposta a due interventi chirurgici presso l’Istituto Oncologico Veneto e non perde occasione di aggiornare i suoi fan sulle sue condizioni di salute. L’ultima operazione ha dato esito positivo e Donatella Rettore sta meglio dopo il cancro, come la stessa ha spiegato qualche giorno fa in una diretta sul suo profilo Instagram. Le ultime settimane sono state davvero dure e pesanti per la grande Donatella Rettore a causa del cancro, in un momento così drammatico che stiamo vivendo tutti per il coronavirus. Mara Venier ha interrotto Domenica In e si è ritagliata pochi secondi per esprimere tutta la sua vicinanza a Donatella Rettore: “Felice che tutto vada bene”.

Donatella Rettore cancro, Mara Venier a Domenica In: “Ti mando un grandissimo abbraccio”

Oltre a dirsi felice che tutto proceda per il meglio per Donatella Rettore dopo il cancro, Mara Venier a Domenica In ha voluto mandarle un grandissimo abbraccio: “Ti voglio bene”. L’artista era stata ospite a gennaio scorso di Domenica In in cui si era raccontata a cuore aperto della sua aperta con Mara Venier, imbarazzata da Arbore nella puntata di oggi 5 aprile. Donatella Rettore non aveva alcun cenno al tumore, ma alla sua malattia con cui convive da anni, ovvero la talassemia che le ha impedito di diventare mamma. Come riportato da Il Giornale, Donatella Rettore ha raccontato come ha vissuto l’ultimo mese tra tumore, biopsie e pandemia, svelando di aver contratto dieci anni fa la Sars: “Pensavo di averla scampata”.

Donatella Rettore dopo il tumore svela: “Sembro abbonata”

In una recente intervista rilasciata a Libero, Donatella Rettore ha raccontato di essere scampata alla Sars nel 2009 quando in Italia c’erano pochi casi quando lei si ammalò:

“Sembro abbonata. In giro c’erano solo quattro casi, all’epoca vivevo a Roma. Sono talassemica, non ho gli anticorpi”.

Poi Donatella Rettore ha anche ammesso di avere l’anemia mediterranea e si sta riprendendo piano piano dagli interventi a cui è stata sottoposta di recente a causa del tumore.