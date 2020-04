Elena Sofia Ricci, l’ex compagno sbotta: “Mi accusa di una cosa falsa”

Scritto da Simona Tranquilli , il 23 Aprile, 2020 , in Interviste

Pino Quartullo, ex compagno di Elena Sofia Ricci: “Mi accusa di una cosa falsa e grave”

La scorsa settimana Elena Sofia Ricci si era raccontata sulle pagine del settimanale Oggi, svelando di aver capito che il suo ex compagno, Pino Quartullo padre della figlia Emma, non era portato per la fedeltà. A distanza di sette giorni, sempre sulle pagine dello stesso settimanale, l’attore ha replicato alle parole dell’attrice di Vivi e lascia vivere:

“Elena Sofia Ricci mi accusa di una cosa falsa e grave […] Nei tre anni in cui siamo stati insieme, Elena Sofia è stata la mia unica donna”.

Pino Quartullo ha sottolineato che quello è stato un periodo molto bello della sua vita anche perchè è nata la figlia Emma. L’attore ha raccontato poi di aver voluto fare questa precisazione anche per la figlia, per ribadire che non ha mai tradito la madre.



Elena Sofia Ricci, parla Pino Quartullo: “Spero di non essere nell’elenco delle sue sciagure”

Nella lunga intervista al noto settimanale, Pino Quartullo, ex di Elena Sofia Ricci, ha ammesso che questa è la prima volta che rilascia interviste sull’attrice toscana.

“Spero con questa intervista di non essere mai più contemplato nell’elenco delle sciagure che hanno afflitto la sua vita”.

L’attore ha ammesso di aver chiamato Elena Sofia Ricci dopo aver letto l’intervista della scorsa settimana, sottolineando che l’ex avrebbe minimizzato, dirottando il discorso sul coronavirus.

Vivi e lascia vivere, ex compagno di Elena Sofia Ricci: “Cosa c’è di più bello?”

Pino Quartullo ha parlato anche di Vivi e lascia vivere e del fatto che la figlia Emma recita nella nuova fiction di Rai1 in onda a partire da questa sera:

“Mia figlia che debutta da attrice nei panni di sua madre da giovane: cosa c’è di più bello?”.

Intanto di recente Elena Sofia Ricci ha rotto il silenzio parlando delle sue fragilità.