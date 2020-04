Gemma Galgani, doccia fredda a Uomini e Donne: Algemiro la lascia

Uomini e Donne oggi, Gemma Galgani lasciata da Algemiro: la sua reazione

E’ appena terminata la prima puntata settimanale di Uomini e Donne. Una puntata dal sapore amaro per la popolare dama di origini torinesi. Il motivo? Gemma Galgani è stata lasciata dal cavaliere Algemiro. Difatti quest’ultimo, in collegamento skype da casa sua in Puglia, ha dichiarato di non credere di poter continuare questa frequentazione con Gemma Galgani in quanto non ha modo di poterla vedere per via dell’epidemia da coronavirus in Italia. E la reazione della popolare dama del Trono Over di Uomini e Donne non si è certa fatta attendere. Difatti quest’ultima, con le lacrime agli occhi, non ha potuto negare tutta la sua delusione per questo ennesimo fallimento amoroso:

“In questo periodo ciò che accade è tutto più sentito…Ha un valore diverso…Ma perchè allora hai continuato a telefonarmi? Perchè hai continuato ad ascoltarmi in questo periodo? Io avevo capito qualcosa, però sono sempre ottimista…Non mi arrendo mai…”

A quel punto è intervenuta Maria De Filippi, asserendo: “Va bene…Saluta Algemiro perchè mi sembra molto chiaro ciò che dice…”

Gemma Galgani attaccata da Tina Cipollari di Uomini e Donne: “Già stiamo alle lacrime”

L’opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari, vedendo la dama Gemma Galgani così disperata per essere stata piantata in asso da Algemiro, è immediatamente intervenuta per criticarla molto duramente, asserendo senza tanti peli sulla lingua quanto segue:

“Già stiamo alle lacrime, alla sofferenza dopo aver fatto solo un’esterna con lui…Già siamo alle lacrime, alla sofferenza? Ma non vedete che è ridicola? Già piange…Esagera come sempre…E dai Maria…”

Ma Gemma Galgani non è certo stata zitta a subire passivamente gli attacchi della donna, difendendosi con le unghie e con i denti.

Trono Over Uomini e Donne, Gemma Galgani contro Tina Cipollari: “Devi sempre rovinare tutto”

Gli scontri oggi tra Tina Cipollari e Gemma Galgani a Uomini e Donne non sono certo mancati. Difatti la verace opinionista ha continuato a provocare Gemma Galgani. E oggi in puntata ha voluto dirle di non farsi troppe illusioni perchè sicuramente, anche con questo nuovo format, rimarrà con il solito cerino in mano. E a quel punto la dama di Uomini e Donne Over si è molto arrabbiata, rispondendo alla donna per le rime

“Devi sempre rovinarmi tutto. Ti viene l’orticaria ogni volta che senti parlare di romanticismo…”

Ovviamente, neppure a dirlo, c’è stato poi un infinito botta e risposta tra le due, tanto che Maria De Filippi è stata costretta a intervenire per cercare di calmarle.