Gossip Uomini e Donne: Giulio Raselli svela cosa farà dopo la quarantena

Giulio Raselli del Trono Classico di Uomini e Donne: ecco cosa farà dopo il coronavirus

Giulio Raselli del Trono Classico di Uomini e Donne, in questo periodo di quarantena forzata per via dell’epidemia da coronavirus che sta mettendo in ginocchio il nostro Paese, ma anche il Mondo intero, non ha la minima intenzione di far perdere le sue tracce. Difatti il ragazzo, spesso e volentieri, si intrattiene con i propri fan sui social per parlare della sua vita privata, della sua fidanzata Giulia D’Urso e della sua famiglia. Qualche ora fa una fan, su instagram, ha colto l’occasione per domandare a Giulio Raselli la prima cosa che farà una volta finito questo periodo di quarantena per via di questa brutta pandemia da coronavirus. E in questa occasione l’ex protagonista del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi ha risposto:

“Sicuramente abbracciare mamma e papà…E poi andare in Puglia dai genitori di Giulia che anche lei poverina non vede da tantissimo tempo…Quindi faremo questo…Staremo con i nostri cari…”

Parole che hanno fatto capire quanto Giulio Raselli e Giulia D’Urso siano legati ai propri affetti.

Anticipazioni Uomini e Donne, Giulio Raselli e Giulia D’Urso: “Formate la coppia più bella”

Successivamente un fan ha voluto fare i complimenti a Giulia D’Urso e Giulio Raselli di Uomini e Donne. Cosa ha detto? La ragazza, sempre su instagram, ha detto loro di pensare che formino la coppia più bella di Italia, ma sempre dopo quella composta da Giulia De Lellis e Andrea Damante: “Formate le coppia più bella di Italia, ma dopo quella di Giulia e Damante…” A quel punto la reazione di Giulia D’Urso non si è fatta attendere. Difatti la ragazza, nelle storie di instagram insieme a Giulio Raselli, che in questi giorni ha avvertito molta stanchezza per via di tutta questa situazione, si è limitata a sorridere. Un sorriso che ha fatto capire a tutti di essere assolutamente compiaciuta per questi bei complimenti.

Uomini e Donne, Giulio Raselli si sfoga su instagram: “Stiamo vivendo un incubo”

In questi giorni Giulio Raselli del Trono Classico di Uomini e Donne ha fatto molto discutere anche per uno dei suoi tanti post pubblicati su instagram. In questa circostanza l’ex tronista di Uomini e Donne si è mostrato con la classica mascherina sul volto, e nella didascalia ha scritto:

“Stiamo vivendo un incubo…Questa mascherina ormai è diventata essenziale…Però di una cosa sono certo…Ne usciremo più forti di prima…”

E i suoi tantissimi fan non hanno potuto far altro che riversarsi sui social per dirgli grazie per questo messaggio di speranza.