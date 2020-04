Marica Pellegrinelli duro sfogo sui social: “Dovete rispettarmi”

Marica Pellegrinelli si sfoga sui social: “Abbiate la decenza di rispettare la mia scelta”

Marica Pellegrinelli è da tempo al centro del gossip a causa della rottura (e presunta riappacificazione) con Eros Ramazzotti e pare proprio non ne possa più di leggere e sentire cose sul suo conto. La donna ha deciso di abbandonare il suo lato pacato e di sfogarsi (in modo molto composto) sul suo profilo Instagram. Chiaramente ciò che ha condannato è proprio il gossip che la vede protagonista in quest’ultimo periodo. Secondo alcuni settimanali, Marica avrebbe ritrovato una certa intesa con l’ex marito, Eros Ramazzotti. Ricordiamo che i due si sono lasciati proprio la scorsa estate e lei ha avuto in seguito una storia con un giovane imprenditore. La Pellegrinelli ha quindi deciso di ribellarsi e sul suo profilo Instagram contro tutto quel gossip ha scritto: “Abbiate la decenza di rispettare la mia scelta!“

Marica Pellegrinelli ed Eros Rramazzotti, lei: “Ho rifiutato per tutelare la mia privacy”

Stanca di tutto il parlare, Marica Pellegrinelli (che poco tempo ha lanciato una frecciatina ai suoi ex uomini) ha deciso di vuotare il sacco e imporre dei limiti. Lo ha fatto tramite una Instagram story che poi è stata cancellata. “Ho migliaia di foto, dei miei video degli anni passati, dei miei piccoli, viaggi, momento che se avessi voluto condividere.. chissà quanti articoli, like o interviste avrei ottenuto. non avete idea di quante proposte, collaborazioni, copertine, ospitate, opportunità abbia rifiutato per tutelare la mia privacy” sono le parole che la donna ha deciso di mettere nero su bianco. Ha rivelato tutto il suo disagio e ha confessato che avrebbe potuto, ma per sua scelta non ha voluto, essere al centro della cronaca rosa.. eppure ci si è ritrovata.

Marica Pellegrinelli si sfoga sui social e condanna le fake news

Ha poi continuato e spiegato la motivazione di questa sua decisione: “Perché ho deciso così, abbiate la decenza di rispettare la mia scelta e non inventarci ogni settimana qualcosa; là fuori è pieno di gente che non vede l’ora di essere sbattuta su ogni copertina di gossip“. Marica Pellegrinelli ha anche voluto mettere in guardia i suoi seguaci da tutte le fake news raccontate sulla sua vita privata sostenendo che non vi sono dichiarazioni da parte di amici, ma che sono trucchetti per evitare denunce.