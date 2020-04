Paolo Ciavarro al GF Vip, Clizia Incorvaia: “È il regalo più bello”

Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia svela: “Paolo è stato il regalo più bello”

Clizia Incorvaia del GF Vip ha scritto una lunga lettera sull’ultimo numero del settimanale Di Più. La donna ha rivelato di star vivendo questo periodo di quarantena in Sicilia insieme alla sua famiglia e alla sua piccola. Ovviamente l’ex moglie di Sarcina ha anche parlato della sua esperienza all’ultima edizione del Grande Fratello Vip. E in questa circostanza ha rivelato di aver vinto perchè ha conosciuto Paolo Ciavarro, con il quale è scoppiato un bellissimo sentimento:

“Ho incontrato Paolo, il regalo più bello che la vita potesse offrirmi…I primi giorni avevo capito che gli interessavo, ma non volevo crederci…Pensavo fosse solo un’infatuazione…Ma lui ha saputo conquistarmi…”

Successivamente Clizia Incorvaia ha anche dichiarato di essere dispiaciuta di non poter riabbracciare subito il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, Paolo, per via dell’epidemia da coronavirus: “Il nostro primo incontro slitterà perchè non potrà raggiungermi subito…”

Clizia Incorvaia su Paolo Ciavarro al GF Vip: “E’ il primo uomo che mi ha fatto sentire amata”

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia, sempre nella lunga lettera che è stata pubblicata sull’ultimo numero del settimanale Di Più, ha anche dichiarato che Paolo Ciavarro è stato il primo uomo in assoluto nella sua vita a farla sentire amata e protetta:

“Lui è il primo uomo che mi ha fatto sentire amata e protetta nella mia vita…Colui con il quale ho cominciato a vivere un amore profondo e puro, un amore che vive di attesa…”

Parole decisamente importanti quelle spese dalla donna nei confronti del finalista del GF Vip, Paolo Ciavarro. E tutto ciò ha fatto capire ancora una volta a tutti quanto Clizia Incorvaia sia legata tantissimo a quest’ultimo, con il quale vorrebbe iniziare un qualcosa di davvero molto importante nell’immediato futuro.

Anticipazioni GF Vip, Clizia Incorvaia fa mea culpa: “Sono stata stupida”

Clizia Incorvaia, dalle pagine di Di Più, è anche tornata a parlare del bruttissimo episodio per cui è stata squalificata dal Grande Fratello Vip:

“Che stupida sono stata a farmi cacciare…Che stupida sono stata a dire certe cose ad Andrea Denver dopo che mi aveva nominato…”

La fidanzata di Paolo Ciavarro al GF Vip, che in queste ore ha discusso con un hater sui social, ha poi svelato di essere davvero ancora incredula per le parole che in quel momento le sono uscite dalla bocca durante lo scontro con Denver, aggiungendo di aver meritato l’espulsione: “Mi ero completamente rincretinita…E giustamente sono stata cacciata dal gioco…”