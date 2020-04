Platinette su Alberto Matano-Lorella Cuccarini: “Si è lasciata andare a…”

Mauro Coruzzi su Lorella Cuccarini e Alberto Matano: “Lei si è lasciata andare a un commento…”

Nella rubrica ‘La Tv che Vedo’ su DiPiù Mauro Coruzzi (Platinette) questa settimana ha puntato la lente di ingrandimento su La Vita in Diretta e sui conduttori Lorella Cuccarini e Alberto Matano. L’opinionista di Italia Sì, il programma di Marco Liorni, ha sostenuto che, nonostante le puntate intense e centrate sull’informazione per il coronavirus, Lorella Cuccarini e Alberto Matano non hanno rinunciato agli ospiti, cercando sempre di trovare la chiave per farli diventare parte integrante del racconto. In una delle recenti puntate de La Vita in Diretta Lorella Cuccarini “si è lasciata andare ad un commento personale”, come dichiarato da Mauro Coruzzi (Platinette) sulla situazione d’emergenza sanitaria che continua a travolgere il nostro Paese: “È un pugno al cuore”, durante l’intervista a Cristiana Capotondi, grande protagonista della serie tv Bella da Morire su Rai1.

La Vita in Diretta, Mauro Coruzzi su Lorella Cuccarini e Alberto Matano: “Intesa più marcata”

La trasmissione di Rai1 La Vita in Diretta condotta da Lorella Cuccarini e Alberto Matano (che ieri è andata in onda con un’ora in più) è quella che secondo Mauro Coruzzi (Platinette) si è dovuta adattare ai cambiamenti per affrontare l’emergenza sanitaria in atto a causa del coronavirus meno velocemente rispetto ad altri programmi. L’ex mezzobusto del Telegiornale del primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo Alberto Matano gestisce con tempestività e prontezza emozioni e informazioni insieme, preposto ai collegamenti e agli aggiornamenti sul coronavirus, compreso l’ormai appuntamento fisso delle 18 con i dati forniti dalla Protezione Civile. Per Mauro Coruzzi (Platinette), invece, Lorella Cuccarini si occupa di raccontare i percorsi di vita di eroi e di persone comuni che mai avrebbero voluto finire al centro della cronaca. Quel che è certo per l’opinionista di Italia Sì è che tra Lorella Cuccarini e Alberto Matano “l’intesa è diventata più marcata”.

La Vita in Diretta: Lorella Cuccarini e Alberto Matano sostituiti nella prima parte? Il retroscena

Secondo TvBlog la Rai starebbe pensando di modificare la programmazione del primo canale della Tv di Stato per fronteggiare il ritorno di Maria De Filippi con Uomini e Donne, da anni leader di fascia. La Vita in Diretta a rischio? Secondo indiscrezioni, la prima parte del rotocalco delle 14.05 condotta da Lorella Cuccarini e Alberto Matano al posto di Vieni da Me sarà abolita nei prossimi giorni e sostituita con appuntamenti speciali di Techetechetè. Si attendono conferme e o smentite da parte dell’azienda.