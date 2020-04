Romina Power in quarantena con Al Bano: “Ora posso dirvi che…”

Romina Power quarantena: raggiungerà Al Bano nella tenuta di Cellino San Marco

Dopo il discusso rientro dagli Stati Uniti per prendere parte alla finale di Amici 19, Romina Power chiarisce la situazione in un lungo post sul suo profilo Instagram. Allegato a una bella foto dell’esterno della tenuta di Al Bano a Cellino San Marco, il commento di Romina parte proprio dalla fine dell’esperienza al programma di Maria De Filippi. Adesso può finalmente parlare:

Ora che gli impegni lavorativi sono terminati, posso tornare nella Terra che mi accolse tanti anni fa, a Cellino San Marco, nella tenuta della Mia Famiglia, dove trascorrerò, come ha stabilito il Presidente della Regione Puglia Emiliano, la mia quarantena.

In questo modo Romina lancia un messaggio velato anche a Loredana Lecciso. L’altra fiamma del cantante pugliese, infatti, sta trascorrendo il periodo di isolamento forzato proprio nella tenuta di Cellino San Marco. Che fossero indirizzate proprio a lei le maiuscole con cui Romina ha sottolineato le parole “mia” e “famiglia”?

Amici 19, Romina Power ammette: “Esperienza meravigliosa”

Al Bano e Romina Power hanno contribuito ad animare la diciannovesima edizione di Amici con le divertenti allusioni al loro storico amore. Nel lungo post su Instagram, risalente a poche ore fa, Romina ci tiene a sottolineare che la partecipazione ad Amici è stata un onore, che il programma è stato condotto con coraggio e determinazione da Maria De Filippi, nonostante le difficoltà di questo periodo.

Romina Power mette fine alle polemiche: “Rispetto per le persone che hanno investito su di me”

Questo intervento sui social ha anche come scopo quello di chiudere definitivamente la polemica scaturita dal suo rientro dagli Stati Uniti, in un periodo in cui gli spostamenti sono limitati a causa del coronavirus. Romina Power difende con forza il lavoro proprio e dei colleghi:

Parlo di rispetto per le persone che hanno investito su Al Bano e su di me, dell’intelligenza sottile di Maria De Filippi e di una forma diversa di auito per il pubblico. Aiuto che, con il nostro lavoro, volevamo offrire e abbiamo offerto”.

