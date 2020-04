Valeria Marini, coronavirus: “Senza Gianluigi non ce l’avrei fatta”

Valeria Marini parla della quarantena coronavirus con Gianluigi Martino: “Ci ha unito ancora di più”

Stasera Valeria Marini torna in televisione con lo show La Presidente, un programma di satira politica. Per questo Valeria oggi è stata molto impegnata tra dirette social e collegamenti televisivi per promuovere il nuovo programma che la vedrà protagonista. Valeria, in diretta con Vanity Fair, ha confessato che spera questo show possa portare un po’ di gioia e sorrisi, tenendo compagnia alla gente che sta a casa in questo periodo difficile. Proprio sulla quarantena coronavirus la Marini ha ammesso di aver passato un brutto momento, appena uscita dal Grande Fratello Vip. Per fortuna a casa con lei c’è il fidanzato Gianluigi Martino:

“Ho passato giorni in lacrime. Senza di lui non ce l’avrei fatta. Questa quarantena ci ha unito ancora di più. Non c’è un secondo della giornata in cui sento il peso di stare insieme, anzi è di grande aiuto.”

Valeria Marini racconta come si è innamorata di Gianluigi Martino: “Ha giocato la sua intraprendenza”

La showgirl Valeria Marini è molto riservata sulla sua storia d’amore con Gianluigi Martino. I due infatti, che ormai stanno insieme da più di un anno, sono usciti allo scoperto solo molto dopo. Oggi Valeria ha raccontato qualcosa in più proprio sull’inizio della loro storia: “Lui è molto bello ma è anche in gamba. Perché la bellezza non è tutto. Viene da una famiglia di grandi valori. Io all’inizio non ci credevo più, ha giocato molto la sua intraprendenza”. Sul perchè la Marini all’inizio non si sentiva di legarsi a Gianluigi la showgirl ha confessato: “Io sono stata scottata e ferita dall’amore quindi ho il terrore di parlare dei miei sentimenti, che però ci sono”. Poi Valeria ha ammesso di non aver mai pensato di voler trascorrere questa quarantena da sola, senza di lui.

Valeria Marini racconta La Presidente e svela: “Io in politica? Perché no”

Valeria Marini stasera sarà in televisione con il nuovo programma La Presidente, alle 23:00 su Rete 4. Lo show tratta argomenti politici con leggerezza e, proprio sulla politica, Valeria non ha escluso un suo possibile ingresso: “Per la politica bisogna essere preparati, però in futuro perché no. Mi piacerebbe fare qualcosa per le donne”. Proprio per questo la Marini ha svelato che nello show di stasera formerà proprio un governo di sole donne. Lo spettacolo, che è stato a teatro fino a prima del coronavirus, stasera arriva dunque in televisione.