Barbara Palombelli, nuova conduttrice a Stasera Italia da giugno: chi è

Barbara Palombelli si ferma: Veronica Gentili promossa alla versione quotidiana estiva di Stasera Italia

L’estate è ormai dietro l’angolo e, come ogni anno, in vista del meritato riposo che tanti conduttori si prendono per tornare carichi nella prossima stagione televisiva, i palinsesti subiscono delle modifiche con sostituzioni o chiusure temporanee delle trasmissioni. L’appuntamento quotidiano con Stasera Italia continuerà con la conduzione di Barbara Palombelli fino a quando, secondo TvBlog, la conduttrice lascerà in estate il suo posto alla giornalista Veronica Gentili, già padrona di casa nel weekend in solitaria dopo l’abbandono di Giuseppe Brindisi. La formula sarà sempre la stessa: si terrà alta l’attenzione sulla Fase 2 dell’emergenza coronavirus, sulle conferenze stampe del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, sulle ultimissime notizie riguardo la pandemia e sulla politica italiana ed estera. Di recente Veronica Gentili di Stasera Italia è stata fortemente criticata da Vittorio Feltri e questo ha generato non poca indignazione.

Barbara Palombelli, Stasera Italia Estate in onda con Veronica Gentili: la sfida dell’access prime time

Non c’è ancora una data precisa di quando Barbara Palombelli lascerà Stasera Italia nelle mani di Veronica Gentili. Sarà, infatti, la nota giornalista e già conduttrice della versione del weekend della trasmissione di Rete 4 a tenere compagnia i telespettatori tutta l’estate. Il compito di Veronica Gentili non sarà facile: uno dei temi trattati a Stasera Italia Estate sarà sicuramente il coronavirus e la conduttrice dovrà cercare di mettere d’accordo virologi ed epidemiologi, ognuno dei quali ha sempre un’opinione diversa, oltre che contrastare le contraddizioni di molti politici. Nella sfida dell’access prime time Stasera Italia Estate dovrà fare i conti con TecheTecheTè, il programma di videoframmenti, in onda nel periodo estivo sul primo canale della Tv di Stato, mentre su Rai3 continueranno le repliche di Un Posto al Sole. Su Canale 5, invece, ci sarà la concorrenza interna con Paperissima Sprint.

Forum e Stasera Italia: Barbara Palombelli torna in onda a settembre

Con un post su Facebook Barbara Palombelli ha comunicato che le nuove puntate di Forum tornano nella prossima stagione, dopo la sospensione a causa del coronavirus. Forum e Lo Sportello di Forum continueranno ad andare in onda ma con delle repliche per tutta l’estate. Barbara Palombelli torna a settembre anche al timone di Stasera Italia dopo che lascerà il talk in estate a Veronica Gentili.