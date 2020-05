Cecilia Rodriguez, matrimonio con Ignazio Moser: la risposta inaspettata

Cecilia Rosdriguez sul matrimonio con Ignazio Moser: la risposta inaspettata

Cecilia Rodriguez sta trascorrendo la quarantena con il fidanzato Ignazio Moser in Trentino, a casa di lui. Nonostante l’inizio della seconda fase per il nostro Paese, la bella argentina si trova ancora in montagna dove, nelle scorse ore, si è scattata delle fotografie davvero molto eleganti e raffinate che sono piaciute ai suoi seguaci e hanno lasciato tanto discutere gli stessi. In particolare, la foto che ha colpito l’attenzione di tutti è stata quella in cui Cecilia Rodriguez indossa una gonna con uno spacco a dir poco vertiginoso, dei sandali e un cappello. Outfit del tutto estivo e che ricorda tanto il mare. La fotografia in questione ha suscitato tanti like e commenti ai quali la fidanzata di Ignazio Moser ha prontamente risposto a tono. Una domanda in particolare non è piaciuta a Cecilia, domanda alla quale ha risposto, forse anche un po’ infastidita, che vi sarà un matrimonio con Ignazio Moser.

Cecilia Rodriguez attaccata dai seguaci: “Oltre ad essere la sorella di Belen…”

Tra i tanti messaggi che ha ricevuto Cecilia Rodriguez in risposta alla piccante fotografia pubblicata, ai quali aveva già risposto dimostrando di non essere volgare, c’è quello di un hater che l’ha punzecchiata ponendole una domanda molto offensiva. La bella argentina si è sentita porre la stessa domanda tantissime volte e proprio stavolta non ha potuto fare a meno di rispondere. La fidanzata di Ignazio Moser ha risposto all’hater lasciando tutti senza parole. La ragazza ha fatto una vera e propria rivelazione sulla sua storia d’amore con Ignazio. La domanda in questione è: “Oltre ad essere la sorella di Belen cosa hai fatto nella vita?“, Cecilia non le ha mandate a dire e difronte a questa critica ha risposto senza peli sulla lingua.

Cecilia Rrodriguez lascia tutti senza parole, confessa: “La futura moglie di Ignazio Moser”

“La futura moglie di Moser” è stata la risposta che Cecilia Rodriguez ha dato all’hater che l’ha attaccata. Affermazione che ha scatenato l’entusiasmo dei seguaci. Sono tutti sicuri del fatto che la coppia, ora, stia seriamente pensando al matrimonio. Qualcuno ha addirittura provato a chiedere alla ragazza la data delle nozze con Ignazio Moser però non ha ricevuto risposta. Attendiamo con ansia ulteriori chiarimenti.