Chi l’ha Visto? Federica Sciarelli confessa: “È stato vergognoso”

Chi l’ha Visto, Federica Sciarelli su Giovanna Botteri ammette: “È stato vergognoso”

Nelle ultime settimane Giovanna Botteri è stata vittima di numerosi attacchi con diversi servizi realizzati da Striscia la Notizia ai suoi danni. A VeroTv Federica Sciarelli si è espressa a proposito della vicenda che ha interessato la sua collega Giovanna Botteri. La conduttrice di Chi l’ha Visto? e la corrispondente Rai in Cina sono amiche e si sentono tutti i giorni:

“Ho trovato vergognoso l’attacco ricevuto quando è stata accusata di dettare le linee di politica estera alla Rai e all’Italia”.

Per quanto riguarda la questione legata all’abbigliamento o all’acconciatura, per Federica Sciarelli “la satira è satira e non si tocca”, definendo Giovanna Botteri una donna come lei, una professionista, che bada più alla sostanza che alla forma:

“Per scherzare le ho detto che se vuole una sera possiamo andare in onda entrambe con i bigodini in testa”.

Federica Sciarelli di Chi l’ha Visto fa un’ammissione: “È dura”

La trasmissione di Federica Sciarelli, Chi l’ha Visto?, è la punta di diamante del terzo canale della Tv di Stato ed è lei il volto più rappresentativo e più amato dalla rete. Intervistata dal settimanale VeroTv ha confessato che questo è un periodo con norme stringenti da rispettare. Non c’è più il pubblico in studio, come in tutti gli altri programmi, e tra mascherine e distanziamenti sociali porta, insieme alla sua squadra, avanti la sua missione. Trattando argomenti così dolorosi, “è dura non poter più abbracciare le famiglie degli scomparsi”, con le quali instaura un rapporto di lunga conoscenza. È questo la cosa che più pesa a Federica Sciarelli (la quale ha detto la sua sul suo libro) in questo tempo da pandemia da coronavirus alla guida di Chi l’ha Visto:

“Gli faccio sentire il mio sostegno attraverso gli occhi o un sorriso. Il nostro è un programma di vicinanza”.

Chi l’ha Visto?, Federica Sciarelli confessa: “Doloroso e ancor più complicato”

“È doloroso e ancora più complicato”, ha dichiarato Federica Sciarelli a VeroTv facendo riferimento al distacco tra lei e tutte le famiglie che si rivolgono a Chi l’ha Visto? per tentare di ritrovare una persona scomparsa. La carismatica giornalista ha raccontato di aver lavorato da casa in vista della ripresa della trasmissione e poi ha sfruttato una cyclette che aveva acquistato tempo prima e che ancora non aveva mai usato, nel periodo quando era stato vietato di fare sport all’aperto a causa del coronavirus. Chi l’ha Visto?, infatti, è stato sospeso per un paio di settimane: Federica Sciarelli e il suo gruppo di lavoro sono stati costretto all’isolamento perchè avevano avuto in studio il viceministro della Salute Pierpaolo Salini, risultato positivo al coronavirus.