Fabio Fazio deriso a Che Tempo Che Fa: interviene Maurizio Costanzo

Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio deriso. Maurizio Costanzo: “Le battute andrebbero evitate”

Gli interventi del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso di questa epidemia di coronavirus continuano a spopolare sui social, attirando anche critiche. Non ha fatto eccezione l’intervento a Che Tempo Che Fa quando ha iniziato uno scambio di battute con Fabio Fazio che hanno fatto ridere i telespettatori. In quell’occasione il conduttore gli ha ricordato degli apprezzamenti ricevuti da Naomi Campbell che aveva condiviso un video sui social nel quale De Luca invocava l’uso dei lanciafiamme per chi voglia organizzare feste di laurea in piena emergenza sanitaria. Il governatore ha apostrofato Fabio Fazio come fratacchione e il termine è diventato subito virale. Maurizio Costanzo su NuovoTv, nella sua rubrica ‘Domande e Risposte’, ha dichiarato che oggi la comunicazione politica somiglia all’intrattenimento tv, “per cui ci si espone con battute che, probabilmente, andrebbero evitate”.

Fabio Fazio e Vincenzo De Luca a Che Tempo Che Fa, Costanzo: “L’era dei politici è terminata”

“Con quell’aria da fratacchione, anche lei avrà i suoi effetti”, con questa battuta rivolta a Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa il governatore Vincenzo De Luca ha fatto impazzire il mondo di internet e fratacchione è schizzato in tendenza su Twitter. Con grande signorilità, il conduttore ha incassato la battuta ribadendo la simpatia del presidente della Regione Campania sui social. Il termine non è passato inosservato a Fabio Fazio (il quale ha ricevuto una frecciata da Giletti) che prima di concludere il collegamento ha raccomandato a De Luca la presenza nella sua regione di tanti fratacchioni come lui, intesi come persone che hanno uno stile di vita quasi da recluso, preferendo rimanere in casa anzichè essere socievoli. Nella rubrica su NuovoTv Maurizio Costanzo ha commentato l’avvenimento accaduto a Che Tempo Che Fa sostenendo:

“L’era dei politici come Aldo Moro ed Enrico Berlinguer è terminata da un pezzo”.

Secondo il conduttore de L’Intervista, Maurizio Costanzo Show, S’è Fatta Notte e altri programmi, a quei tempi c’era un senso diverso delle istituzioni e anche del pudore:

“Quando si parlava in pubblico nelle vesti di un politico, si stava molto attenti ai toni e alle parole”.

Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio preso in giro. Giornalista. “Fratacchione spopola”

Anche il giornalista Giancarlo De Andreis ha parlato nella sua rubrica ‘La Tv vista da Internet’ su DiPiù Tv, di Fabio Fazio e dell’intervento del governatore Vincenzo De Luca a Che Tempo Che Fa. “Il Fratacchione spopola”, ha dichiarato il professionista e autore televisivo e, in effetti, il termine è iniziato a circolare nel gergo comune da qualche settimana.