Federica Panicucci in difficoltà: “Si calmi”. Ospite furioso a Mattino 5

Mattino Cinque, ospite si sfoga in collegamento. Federica Panicucci in difficoltà: “Ora si calmi”

Ha dato voce a tanti ristoratori, baristi e commercianti in difficoltà Federica Panicucci nell’ultimo segmento della puntata di Mattino 5 di oggi, giovedì 14 maggio 2020. E proprio uno di loro, intervenendo in collegamento con alcuni suoi colleghi, si è lasciato andare ad un lungo e disperato sfogo, sostenendo di non essere in grado di far fronte a tutte le spese necessarie per portare avanti la sua attività, a causa di tutte le restrizioni e i problemi provocati dallo scoppio dell’emergenza coronavirus. “Quest’anno non possiamo pagare tutto al 100%, come in passato!” ha infatti asserito a gran voce, scagliandosi contro un personaggio della politica che avrebbe detto in televisione, su Canale 5, qualcosa che a suo parere non corrisponderebbe al vero. “Adesso però si calmi…” ha quindi provato a dire timidamente Federica Panicucci, ma l’ospite in collegamento a Mattino Cinque ha continuato a gridare.

Federica Panicucci, ospite disperato in collegamento a Mattino Cinque: “Non voglio vederla così”

“Io lavoro da trent’anni, ma con le nuove condizioni imposte per via dell’emergenza coronavirus non posso riaprire! Mi spacco la schiena da decenni, ho avuto anche malattie e operazioni e ora c’è chi vuole fare una lezione a noi?! Noi non accettiamo lezioni da nessuno!” ha poi aggiunto l’uomo, sempre gridando a gran voce, ricevendo un applauso da parte dei suoi colleghi, pronti a manifestare con lui.

La protesta di questo signore è la protesta di milioni di italiani, milioni di commercianti, ristoratori e altro

ha quindi commentato Federica Panicucci, aggiungendo poi: “Non la voglio vedere così agitato”.

Mattino Cinque, Federica Panicucci risponde all’ospite dopo lo sfogo in diretta: “Si tranquillizzi”

“Voglio che si tranquillizzi un attimo e si calmi” ha detto infine Federica Panicucci (che in una recente intervista ha parlato di un’emozione fortissima) al suo ospite in collegamento a Mattino 5, vedendolo agitatissimo.