Linea Blu rinviato, Donatella Bianchi: “Speravo di partire prima”

Donatella Bianchi su Linea Blu rinviato svela: “Speravo di partire prima”

Come ormai da oltre 20 anni Linea Blu torna su Rai1 per raccontare la bellezza del nostro mare, la sua fragilità, la sua importanza, culla delle grandi civiltà del passato. Il programma è condotto da Donatella Bianchi che, oltre a essere un volto amato del primo canale della Tv di Stato, è anche paladina dell’ambiente e presidente del Wwf Italia. A causa del coronavirus Linea Blu è stato rinviato e Donatella Bianchi ha confidato al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni:

“Speravo di partire prima, il 18 aprile. Invece per via dell’emergenza sanitaria abbiamo dovuto rimandare di qualche settimana”.

Prima o poi Donatella riprenderà il viaggio con Linea Blu, programma molto apprezzato e seguito dai telespettatori del primo pomeriggio del sabato di Rai1, lungo gli oltre ottomila chilometri di costa della penisola, per raccontare le bellezze del nostro mare e dalla pesca al turismo.

Donatella Bianchi svela un’anticipazione sulla nuova edizione di Linea Blu: “Farò un’immersione”

Salvo cambiamenti di palinsesto, la nuova edizione di Linea Blu dovrebbe partire sabato 9 maggio alle ore 14 su Rai1. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni la conduttrice Donatella Bianchi ha dichiarato che saranno realizzare trenta puntate, ventidue originali e otto speciali. Nella prima puntata di Linea Blu 2020 “ci imbarcheremo dal Lazio per andare a immergerci a Tor Paterno, l’area marina protetta di Roma di fronte al litorale Torvaianica”. Alla rivista Donatella Bianchi, inoltre, ha svelato un’anticipazione di Linea Blu:

“Farò un’immersione per festeggiare il 25esimo anniversario dell’istituzione del nucleo sommozzatori della Guardia Costiera”.

A causa del coronavirus, in tutti gli spostamenti in barca Donatella Bianchi di Linea Blu metterà la mascherina, non sa ancora se sarà autorizzata a toglierla per le riprese.

Linea Blu, Donatella Bianchi sul coronavirus: “Lo scenario dell’estate coglie ancora tutti impreparati”

“Lo scenario dell’estate coglie ancora tutti impreparati”, ha dichiarato Donatella Bianchi a Sorrisi. La padrona di casa di Linea Blu ha ammesso che ci aspetta una stagione estiva almeno dimezzata nelle presenze.

“Si andrà in vacanza a luglio, se tutto va bene. C’è chi ancora non se la sente di prenotare, chi non potrà permetterselo”.

Linea Blu cercherà di regalare un piccolo sogno d’estate agli spettatori a casa.