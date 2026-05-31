L’Isola dei Famosi, anche Mascia Ferri ha fatto i provini: “Ero piaciuta agli autori”

Mascia Ferri confessa di aver fatto i provini per L’Isola dei Famosi

La seconda edizione del Grande Fratello fu una scommessa vinta da parte di Mediaset dopo il boom della storica prima edizione vinta da Cristina Plevani. E colei che è stata il simbolo della 2 stagione del format è Mascia Ferri, che ha rilasciato un’intervista al portale FanPage dove ha rivelato che le sono arrivate delle richieste sia per il GF sia per L’Isola dei Famosi (per quest’ultima ha fatto dei provini): “Non se ne è fatto nulla. Ho avuto questioni familiari importanti da affrontare, altrimenti credo che sarei partita. Ero piaciuta agli autori”.

L’ex concorrente del Grande Fratello tornerebbe in tv “alle mie condizioni”

Ma Mascia Ferri, che si è costruita una vita lontana dai riflettori, tornerebbe mai in televisione? “Sì, ma alle mie condizioni e, soprattutto, non sarò mai io a propormi. Fa piacere essere cercati, però dovrei valutare svariati fattori, tra cui il lavoro”. Anche perché ha delle attività da gestire con il marito e se mai mancasse sarebbe un problema.

Grande Fratello, Mascia Ferri: “Tornassi indietro lo rifarei”

“Tornassi indietro lo rifarei perché mi ha cambiato la vita in meglio” ha confidato Mascia Ferri a proposito del Grande Fratello. Ma ora cosa fa? Vive a Ravenna, dove è nata, e nella sua vita prima di approdare nella casa più spiata d’Italia ha fatto la modella, la ragazza immagine, fino al lavoro in discoteca. Ora gestisce la bellezza di cinque locali insieme a suo marito e del mondo dello spettacolo ha un rapporto d’amicizia soltanto con Filippo Nardi.