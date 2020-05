Madre Natura, Ciao Darwin 8: tutto sulla modella Michelle Sander

Ciao Darwin 8, Michelle Sander: chi è la Madre Natura dell’ottava puntata

Questa sera andrà in onda la replica della puntata di Ciao Darwin – Terre Desolate con Juve contro Tutti dove i capitani sono rappresentati rispettivamente da Giampiero Mughini (intelletuale e grande tifoso della Juventus) e Raffaele Auriemma (telecronista napoletana). La sfida antropologica è molto importante, certo, ma il pubblico in studio e da casa rimane sempre incantato dalla bellezza di colei che tutto può: Madre Natura. Questa sera la Madre Natura di Ciao Darwin si chiama Michelle Sander. Modella brasiliana impegnata sentimentalmente con il calciatore Andrea Petagna. Ma la bellissima ragazza è nota anche per essere stata la fidanzata di Niccolò Bettarini, figlio di Stefano e Simona Ventura.

Madre Natura Ciao Darwin – Terre Desolate: Michelle Sander era la fidanzata di Niccolò Bettarini

Questa sera Paolo Bonolis avrà a che fare con una sfida titanica: da una parte la Juve e dall’altra Tutti gli altri. Il conduttore, in questa attesissima replica su Canale 5 dell’ottava edizione di Ciao Darwin (dati clamorosi secondo un giornalista) dovrà cercare di essere imparziale, ma le sue battute taglienti e sagaci faranno capolino molto presto. Gli occhi del pubblico, però, non ha potuto fare a meno di subire la slogatura della mascella per via della bellezza mozzafiato di Michelle Sander, la Madre Natura di Ciao Darwin: la ragazza è balzata agli onori della cronaca rosa per essere stata la fidanzata di Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e di Stefano. Si è definita estroversa e sincera e soprattutto molto orgogliosa. Ha 21 anni, è alta più di un metro e settanta e può contare su una cascata di capelli castani e un bel paio di occhi verdi. Ora il suo profilo Instagram (@miisander) può contare su più di 200mila followers, ma sicuramente dopo questa sua partecipazione televisiva cresceranno a dismisura.

Paolo Bonolis a Luca Laurenti a Ciao Darwin: “Non ci lavoro più”

Anche questa sera Luca Laurenti a Ciao Darwin divertirà il pubblico con uno dei suoi travestimenti fatti per conquistare Madre Natura, che è Michelle Sander. Vestito solo di una canotta azzurra, il collega di Paolo Bonolis impersonerà un atleta di lotta greco-romana. Con tanto di materassino e mosse di lotta atte a far divertire il pubblico in studio. Paolo Bonolis si sfogherà così: “Con questo suo spettacolo ha perso l’umanità. Io con questo cretino non ci lavoro più”.