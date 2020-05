Massimo Giletti, nuovo programma su Rai1? “Mandato via, davo fastidio”

Massimo Giletti torna su Rai1 con una nuova trasmissione? “Mandato via perchè davo fastidio”

Si discute da tempo del ritorno di Massimo Giletti su Rai1 con un nuovo programma. Dopo l’addio tra le polemiche all’azienda di Viale Mazzini, sul conduttore di Non è l’Arena si è detto che sembrerebbe essere vicino al ritorno definitivo alla sua casa madre. Intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni Massimo Giletti ha smentito le voci che lo vorrebbero conduttore nel prossimo autunno alla guida di una nuova trasmissione sulla Tv di Stato:

“Avevo un programma che raccoglieva davanti allo schermo quattro milioni di telespettatori. Non si è esitato un attimo a mandarmi via perchè davo fastidio”.

Una ferita ancora aperta quella di Massimo Giletti cacciato dalla Rai perchè dava fastidio ad un certo tipo di volontà di chi, a quei tempi, aveva un consistente potere e (quasi) sicuramente continuerà la sua carriera altrove.

Massimo Giletti fa un’amara confessione sulla Rai e commenta il successo d’ascolti di Non è l’Arena

“La verità è che faccio fatica a dimenticare quello che è successo”, ha commentato così Massimo Giletti ricordando di essere stato cacciato dalla Rai. Il conduttore di La7 alla guida di Non è l’Arena ha smentito il suo ritorno nell’azienda di Stato. Dopo il suo ritorno per un giorno in Rai per una intervista ad un noto programma radiofonico, molte indiscrezioni avevano dato per certo un nuovo incarico. Per il momento si trova benissimo a La7, anche in virtù di un legame decisamente ottimo con il presidente Urbano Cairo, e si gode il successo degli ascolti di Non è l’Arena. Intervistato dalla nota rivista Sorrisi Massimo Giletti, che ogni domenica si confronta con Fazio, ha dichiarato:

“Noi siamo come gli ammutinati del Bounty. Non seguiamo la linea liturgica della tv ma andiamo quasi contro, cercando spazi che mettano in luce altre realtà”.

Non è l’Arena, Massimo Giletti attacca i virologi: “Dovrebbero essere umili e ammettere di aver sbagliato”

In queste settimane a Non è l’Arena Massimo Giletti, che ha detto la sua su Fabio Fazio, ha avuto una posizione critica nei confronti dell’atteggiamento dei virologi in tv:

“La scienza quando si confronta con un qualcosa che non conosce è in continuo divenire, ma nella vicenda del coronavirus abbiamo sentito dire tutto e il contrario di tutto”.

Per Massimo Giletti vedere personaggi che diventano più famosi di Amadeus, per poi prendere delle cantonate, lo lascia perplesso: “Certi virologi dovrebbero essere più umili e ammettere di avere sbagliato”.