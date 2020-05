Morgan riparla della lite con Bugo a Sanremo: “Mi ha strumentalizzato”

Morgan torna sulla lite con Bugo a Sanremo: “Mi ha strumentalizzato”

In occasione della pubblicazione del suo libro “Essere Morgan – La casa gialla“, il primo volume di un trittico, Morgan ha scambiato qualche parola con Andrea Laffranchi in un’intervista pubblicata oggi, 13 maggio, dal Corriere della sera. Dopo un accenno alla sua quarantena di dolore assoluto e alla nuova musica alla quale il cantautore sta lavorando con i Bluvertigo, è tornato ancora una volta a parlare di Bugo e della loro lite al Festival di Sanremo. Morgan, però, ha fatto delle rivelazioni che nessuno di noi si aspettava, la prima di queste è che a lui sarà proprio dedicato il secondo volume del trittico, con il titolo “Dov’è Bugo?“. Ma non è tutto, chiaramente, un filo di rabbia nel cuore di Morgan resta e lui stesso ha confessato sul suo collega: “Mi ha strumentalizzato. Mi ha fatto cantare mentre ero sotto sfratto“.

Morgan abbandonato dai colleghi, su Bugo rivela: “Voleva solo il mio nome e la mia voce”

Come già annunciato da lui stesso, Morgan (di recente ospite a Domenica In) ha vissuto una vicenda che ha portato al pignoramento della sua abitazione di Monza. Dalle sue parole si può facilmente capire l’amarezza ancora viva per l’epilogo di quella vicenda. Il cantautore è rimasto deluso anche dal fatto che nessun collega si sia fatto avanti per perorare la sua causa. Anche con Bugo i rapporti sono decisamente incrinati per quanto accaduto al Festival di Sanremo ma nonostante ciò Morgan lo salva e lo mette da parte rispetto a coloro che lo hanno “abbandonato” nel momento del bisogno. “Li chiamavo e sembrava avessero paura che gli chiedessi soldi. Non volevo quelli, volevo le loro opinioni, creare dibattito” ha confessato, aggiungendo: “Salvo Bugo“, parole che hanno spiazzato i lettori. Tuttavia i rapporti tra loro sono gli stessi di febbraio: “Bugo voleva solo il mio nome e la mia voce“.

Morgan ricorda la fine della storia con Asia Argento: “Un crollo fisico”

Morgan, infine, ha anche spiegato il significato del libro, non risparmiando una nuova critica ad Asia Argento: “La casa gialla? Era come la chiamava Anna Lou, mia figlia che ho cresciuto lì nei primi 4 anni di vita. Pensate alla crudeltà di Asia.. Ora è tutto in un deposito, senza ordine” e, ancora, quando il giornalista gli ha fatto notare il periodo in cui pesava solo 47 kg, Morgan ha così risposto: “Un crollo fisico dopo la fine della storia con Asia Argento. Una notte mi guardai allo specchio: domani potrei non esser più al mondo“.