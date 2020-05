Pomeriggio 5, Barbara D’Urso sfumata: cosa è successo in diretta

Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 sfumata durante un collegamento: l’imprevisto in diretta

Nuova puntata ricca di contenuti quella di oggi, venerdì 15 maggio, di Pomeriggio 5. Nel corso della diretta Barbara D’Urso è stata sfumata. Si è verificato questo piccolo inconveniente durante un collegamento con il sindaco di Lecce Carlo Salvemini. La conduttrice si stava occupando della polemica scoppiata nella città della Puglia, dove una poliziotta ha interrotto un funerale di una giovane donna per controllare tutte le persone presenti alla funzione religiosa, il tutto sotto lo sguardo di parenti e amici della defunta devastati dal dolore. Barbara D’Urso ha cercato di interrompere il Sindaco per lanciare uno dei tanti blocchi pubblicitari, ma è stata sfumata proprio nel momento in cui stava annunciando il prossimo argomento ai telespettatori: “Sindaco la devo salutare perchè a Mediaset c’è una cosa che si chiama tassativo e devo…”. All’improvviso è partito il jingle di Pomeriggio 5 e Barbara è stata tagliata.

Pomeriggio 5: Canale 5 sfuma Barbara D’Urso in diretta per la pubblicità

Avrebbe dovuto lasciare la linea a Canale 5 per mandare in onda un blocco pubblicitario, il famoso tassativo, e invece Barbara D’Urso è stata sfumata a Pomeriggio 5 (svelata la data di chiusura) mentre si stava occupando di una questione importante con un Sindaco. La conduttrice sempre attenta a rispettare i lanci della sua amata e tanta pubblicità che caratterizzano le sue trasmissioni, da Pomeriggio 5 a Live Non è la D’Urso, da Domenica Live al Grande Fratello versione classica, questa volta si è tradita da sola e mentre parlava la trasmissione è stata improvvisamente interrotta per la réclame. Anche oggi Barbara D’Urso ha informato i telespettatori sulle ultimissime che riguardano il coronavirus, ponendo l’attenzione ai disagi delle persone che devono attenersi al distanziamento sociale, non rispettato, mentre si recano al lavoro con le metropolitane o gli autobus. Spazio anche a Gina Lollobrigida: il giudice ha deciso di prelevare i suoi gioielli e gli oggetti di valore e custodirli in un magazzino.

Barbara D’Urso fa un annuncio a Pomeriggio Cinque in diretta: “C’è un record”

Come ogni giorno alle 18, minuto più minuto meno, Barbara D’Urso ha fornito i dati della Protezione Civile riguardo il coronavirus. “C’è un record”, ha asserito la conduttrice a Pomeriggio Cinque riferendosi ai 4917 guariti. Come dichiarato da Barbara D’Urso sull’ultimo bilancio aggiornato a oggi, il numero dei casi positivi al coronavirus è salito a 223.885, di cui 120.205 guariti e 31.610 deceduti.