Romina Power annuncia: “Ho incontrato un grande uomo” (FOTO)

Romina Power e Al Bano, foto con il Papa: “Ho avuto la fortuna di avvicinare un grande uomo”

Ha voluto omaggiare Papa Giovanni Paolo II Romina Power su instagram questa mattina, alla vigilia del giorno che sarebbe stato il suo compleanno: il Pontefice, amatissimo dai cattolici di tutto il mondo, domani avrebbe infatti compiuto 100 anni! E a lui Romina Power su instagram ha voluto dedicare un pensiero, condividendo la foto visibile alla fine di questo paragrafo, alla quale ha allegato come didascalia:

Domani ricorre il compleanno di un grande uomo, che io ho avuto la fortuna di avvicinare.

“E’ Giovanni Paolo II, Papa Wojtyla” ha specificato subito dopo.

Romina Power condivide due ricordi del passato su instagram: Carolyn Smith mette il suo like

Alla bellissima foto in cui lei e Al Bano sono ritratti durante il loro incontro con Papa Giovanni Paolo II, a mettere il suo like, tra i tantissimi ricevuti, è stata Carolyn Smith. Oltre alla foto in questione, Romina Power su instagram alcune ore fa ha postato anche un’altra foto del passato (disponibile in basso), facendo vedere com’era da bambina. “Foto con Taryn e amichetti a Bel Air. Sempre composta io” ha scritto come didascalia.

Romina Power torna a Los Angeles? “Ognuno ha la sua privacy in casa di Yari a Cellino San Marco”

Romina Power, non è un segreto, trovandosi in Italia per via del suo impegno con Al Bano al Serale di Amici di Maria De Filippi, è rimasta bloccata a causa dello scoppio della pandemia e non è potuta tornare nella sua casa in California. Collegandosi con Mara Venier in una recente puntata di Domenica In dalla casa di suo figlio Yari Carrisi a Cellino San Marco, ha infatti spiegato: “Non sono potuta tornare a Los Angeles, ma per fortuna la casa di Yari ha tante stanze e ognuno ha la sua privacy”. E proprio sulla casa in questione un noto vip ieri ha ironizzato su Rai1…