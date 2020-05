Uomini e Donne anticipazioni: Carlo Pietropoli vicino alla scelta?

Anticipazioni Uomini e Donne, torna Carlo Pietropoli: scelta vicina nel Trono Classico?

Settimana ricca di novità a Uomini e Donne che tornerà al formato classico con i protagonisti in studio. Dopo due settimane centrate su Gemma Galgani e Giovanna Abate, il programma condotto da Maria De Filippi cercherà di tornare alla formula classica, con le dovute accortezze: niente pubblico, distanziamento sociale e protagonisti provenienti solo dalla regione Lazio. Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano che oggi dovrebbe andare in onda il Trono Classico e in particolare tornerà protagonista Giovanna Abate che sarà affiancata da Carlo Pietropoli. In questo modo in studio verranno rispettate le misure di distanziamento e il tronista potrà vedere alcune delle sue corteggiatrici in studio e altre tramite collegamento webcam. Carlo Pietropoli racconterà le emozioni delle ultime settimane e si avvicinerà gradualmente verso la scelta.



Uomini e Donne Trono Classico: Sara Shaimi e Daniele Dal Moro assenti

Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano che oggi in puntata si parlerà anche di Giovanna Abate, mentre Sara Shaimi e Daniele Dal Moro saranno assenti. Non si sa se i due tronisti saranno protagonisti nelle prossime puntate, oppure se la redazione del programma deciderà di proseguire solo con Giovanna Abate e Carlo Pietropoli, i cui percorsi sono più avanti. In base alcune indiscrezioni circolate in rete Sara Shaimi e Daniele Dal Moro potrebbero tornare protagonisti addirittura a settembre. Presto invece verranno trasmesse anche delle puntate dedicate al Trono Over.

Uomini e Donne Over, Gemma Galgani: quando vedrà i suoi nuovi spasimanti

Presto a Uomini e Donne tornerà in onda anche il Trono Over. Gemma Galgani, in crisi per Tina di recente, sarà di nuovo protagonista e potrà vedere i suoi nuovi spasimanti. Stando alle ultime indiscrezioni le registrazioni del segmento senior della trasmissione sarebbero riprese, Veronica Ursida infatti avrebbe pubblicato sui social uno scatto in cui scorge proprio il camerino di UeD.