Uomini e Donne, Ida Platano si sfoga: “Sto facendo di tutto”

Anticipazioni Uomini e Donne, Ida Platano confessa: “Io sto facendo di tutto”

Uomini e Donne potrebbe presto aprire di nuovo le porte a Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Dopo aver ospitato Pamela Barretta e Enzo Capo ieri, e in attesa della proposta di matrimonio di Sossio Aruta per Ursula Bennardo, Maria De Filippi potrebbe decidere presto di fare il punto della situazione anche sulla relazione tra Ida e Riccardo. La coppia ha iniziato a convivere a Brescia durante la quarantena. Non è escluso perciò che presto nel Trono Over ci sia un nuovo spazio per Ida Platano e Riccardo Guarnieri. In attesa del ritorno a Uomini e Donne, la dama di Brescia continua ad essere attivissima sui social, pronta a dare coraggio ai suoi followers e offrire consigli utili.

“Le nostre abitudini sono un po’ cambiate, dobbiamo cercare di tornare alle nostre abitudini come orari, come alimentazione, io sto facendo di tutto, infatti sto bevendo tantissimo”.

È stato questo lo sfogo di Ida Platano.



Ida Platano si sfoga sui social e confessa: “Mancate, a presto”

In questi giorni Ida Platano, che ha ammesso di essersi emozionata di recente, sta pensando molto anche al lavoro. La compagna di Riccardo Guarnieri ha chiuso il suo salone di parrucchiera da circa due mesi e negli ultimi tempi non ha nascosto di sentire la mancanza del lavoro, tanto da mostrare sui social anche la sua delusione per il posticipo dell’apertura delle attività per il 1 giugno. In queste ore Ida Platano ha voluto lanciare un messaggio ai cuoi collaboratori su Instagram Stories con questo commento: “Mancate… a presto ragazzi!”.

Riccardo Guarnieri sente la nostalgia di casa? Ida Platano lo coccola

In queste ore Riccardo Guarnieri è tornato sui social, postando su Instagram stories la foto di un piatto pieno di panzerotti. Molto probabilmente Ida Platano ha voluto coccolare il compagno preparandogli un piatto pugliese. Riccardo Guarnieri ha commentato con queste parole e un pizzico di nostalgia le immagini: “La Puglia”.