Al Bano furioso, giornalista rompe il silenzio: “Non ne può più”

Al Bano arrabbiato e attacca chi specula sulla figlia Ylenia. Giornalista: “Non ne può più”

Non c’è pace per Al Bano e per Romina Power. A distanza di quasi 30 anni c’è chi ancora specula sulla scomparsa, in circostanze misteriose a New Orleans nel 1995, di Ylenia Carrisi. Le indagini non hanno mai prodotto risultati certi, in questi trent’anni si sono sempre moltiplicate teorie, indiscrezioni e retroscena, la maggior parte delle quali si sono rivelate delle vere e proprie notizie false. Come sottolineato da Giancarlo De Andreis nella sua rubrica La Tv Vista da Internet sul noto settimanale DiPiù Tv, Al Bano “non ne può più e minaccia querele nei confronti di ancora specula sulla scomparsa di sua figlia”. Una presa di posizione chiara rivolta al popolo del web ma anche alle televisioni del mondo che di tanto in tanto tornano ad occuparsi del caso della scomparsa di Ylenia Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power.

Al Bano furioso, Giancarlo De Andreis: “C’è chi specula sul suo dolore e quello di Romina”

Di recente i media spagnoli sono tornati ad occuparsi di Ylenia Carrisi, figlia di Al Bano e Romina, scomparsa a New Orleans all’età di 23 anni. Erano gli ultimi giorni di dicembre del 1993 quando Ylenia decise di partire per l’America per trascorrere la fine dell’anno. Inoltre aveva deciso di interrompere il suo percorso accademico per un anno e aveva progettato di scrivere un libro sui senzatetto. Al Bano e Romina (quest’ultima ospite nell’ultima puntata di Domenica In che ha abbracciato Mara Venier non rispettando le misure di sicurezza anti-coronavirus e in lutto per la morte della sorella) non hanno una tomba sulla quale piangere e non sanno se la loro figlia Ylenia sia ancora viva o morta. Giancarlo De Andreis ha dichiarato su DiPiù Tv:

“C’è chi specula sul suo dolore e quello di Romina Power facendo uscire retroscena e notizie false”.

Al Bano sulla figlia Ylenia Carrisi scomparsa: “Io conosco la storia”

Ventisei anni dopo, si parla ancora di Ylenia Carrisi. Al Bano, di recente, ha dichiarato che si farebbe di tutto per l’audience, in riferimento alla tv spagnola che è tornata sul caso della scomparsa di sua figlia e Romina Power: “Io conosco la storia, c’è la parola fine da quel maledetto 5 gennaio del ’94. Basta, ognuno ha una sua storia che va rispettata per quello che è”.