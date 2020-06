Antonella Clerici prende una decisione importante per il nuovo programma

Antonella Clerici al lavoro per il nuovo programma di cucina: La casa nel bosco in onda da Milano

Fervono i preparativi per la nuova trasmissione di cucina che Antonella Clerici condurrà tutti i giorni su Rai1 da settembre, nella fascia oraria per vent’anni occupata da La prova del cuoco. E stando alle notizie in nostro possesso, a differenza di quanto si era pensato inizialmente, La casa nel bosco (titolo ancora provvisorio) non andrà in onda dalla villa nella quale Antonella Clerici vive con il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle, ma da uno studio Rai di Milano. La ragione di ciò è la volontà, da parte di Antonella Clerici, di lavorare in uno studio vero, per non esporre a nessun tipo di rischio tutta la squadra che realizzerà il programma, visto il periodo particolare dovuto all’emergenza Coronavirus, che al nord, più che in altre parti d’Italia, ha causato e sta continuando a causare non pochi problemi.

La casa nel bosco: Antonella Clerici andrà in onda da uno studio Rai di Milano. Le ultime anticipazioni

E’ stata quindi una scelta di Antonella Clerici quella di andare in onda da un vero studio anziché dalla sua casa in Piemonte, accettando di fare la spola tutti i giorni tra Arquata Scrivia e Milano: in caso contrario a spostarsi quotidianamente tra la Lombardia e la provincia di Alessandria sarebbero dovute essere tutte le persone che lavoreranno per la realizzazione de La casa nel bosco ma, vista la grande incognita sull’evolversi dell’emergenza Covid-19 nel corso del prossimo inverno, l’ex padrona di casa de La prova del cuoco ha preso questa importante decisione, che le costerà anche la lontananza, per quasi tutto il giorno, da Vittorio Garrone e Maelle (pur facendo la spola tra la sua casa e gli studi Rai, inevitabilmente dovrà trascorrere gran parte della giornata a Milano).