Ida Platano si sfoga su Gemma Galgani: “Rimangono e sfidano”

Uomini e Donne, Ida Platano pensa a Gemma Galgani e svela: “Forti legami rimangono”

L’emergenza sanitaria, la distanza e i percorsi sentimentali altalenanti non hanno diviso Ida Platano e Gemma Galgani. Le due protagoniste del Trono Over continuano a coltivare la loro amicizia anche se lontane. Un legame nato tre anni fa a Uomini e Donne che si è cementato con la condivisione di gioie e dolori. In queste ore Ida Platano su Instagram Stories non ha potuto fare a meno di lanciare un dolce messaggio a Gemma Galgani:

“Non c’è distanza che possa separare una vera amicizia. Forti legami rimangono e sfidano il tempo perchè hanno una sola casa: il cuore”.

Parole d’affetto sincero quelle di Ida Platano per Gemma Galgani che al momento sta vivendo la conoscenza con Nicola Vivarelli, di appena 26 anni, facendo molto parlare di se.



Anticipazioni Uomini e Donne: come prosegue la storia di Ida Platano e Riccardo Guarnieri

In queste settimane Ida Platano ha sempre sostenuto Gemma Galgani e appoggiato la sua decisione di continuare la frequentazione con Sirius. Ma come prosegue la storia d’amore tra la dama di Brescia e Riccardo Guarnieri? Il cavaliere di Uomini e Donne, dopo aver trascorso la quarantena con Ida, sarebbe tornato in Puglia per rivedere la sua famiglia e nei giorni scorsi si era parlato di una presunta crisi per la coppia. Il sorriso della Platano su Instagram Stories e le confessioni di Tina Cipollari sul magazine di Uomini e Donne sembrerebbero invece ribadire che la coppia continua a brillare.

Uomini e Donne anticipazioni, Ida Platano stuzzica il figlio Samuele: “Aiuto!”

Sui social Ida Platano continua a mostrare la sua quotidianità tra lavoro e casa. La dama di Brescia si dedica con amore al figlio, il piccolo Samuele che ieri ha deciso di cucinare per lei. “Aiuto!”. È stato questo il commento di Ida Platano che ha stuzzicato simpaticamente il piccolo Samuele, seguendolo però con la preparazione del pasto.