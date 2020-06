La vita in diretta, Lorella Cuccarini colpita dall’ospite: “Fa effetto”

Lorella Cuccarini colpita dalla presenza dell’inviata de La vita in diretta in studio: “Fa un certo effetto”

Per settimane, durante il lungo periodo del lockdown dovuto alla pandemia, l’abbiamo vista in collegamento da Napoli e da vari altri centri della Campania ma oggi, venerdì 5 giugno 2020, Antonella Delprino, inviata storica de La vita in diretta, si è presentata in carne ed ossa nello studio 3 della sede Rai di via Teulada a Roma, dal quale il programma va in onda da sempre. E proprio presentandola, i due padroni di casa Alberto Matano e Lorella Cuccarini hanno speso belle parole nei suoi confronti. Lorella Cuccarini le ha infatti detto:

Devo dire che fa un certo effetto vederti finalmente qui in studio con noi e non in collegamento.

Alberto Matano ringrazia Antonella Delprino a La vita in diretta: “Ricongiungimento che fa piacere”

A prendere la parola subito dopo Lorella Cuccarini è stato Alberto Matano, il quale, rivolgendosi sempre alla giornalista Antonella Delprino, come suddetto arrivata personalmente nello studio de La vita in diretta, ha affermato:

Ne approfitto per dire una cosa che abbiamo condiviso. Grazie, Antonella, per tutto il lavoro che hai svolto per noi in questi mesi difficili. Il tuo essere qui oggi è un ricongiungimento che ci fa veramente molto piacere.

“Grazie a voi” ha dunque risposto la Delprino. Alberto Matano subito dopo ha sottolineato che proprio Antonella Delprino per La vita in diretta in passato ha seguito a lungo il caso della scomparsa della piccola Maddie McCann, il primo dei casi trattati nella puntata di oggi de La vita in diretta.

La vita in diretta: ultime tre settimane di trasmissione per Alberto Matano e Lorella Cuccarini

Intanto oggi è terminata un’altra settimana de La vita in diretta: Lorella Cuccarini e Alberto Matano (che ieri hanno aperto la puntata con una curiosa rivelazione), lo ricordiamo, finiranno la stagione il 26 giugno.