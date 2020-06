Tina Cipollari su Mattias, il figlio con Kikò Nalli: “Ho commesso errori”

Mattias Nalli, figlio di Tina Cipollari e Kikò Nalli, ha di recente intrapreso la strada dei suoi sogni: vuole fare il trapper. Il primogenito dell’opinionista più chiacchierata di Uomini e Donne sembra deciso a farsi strada tra i grandi nomi della musica nel suo genere di riferimento. Ha debuttato nel corso dello scorso anno con un brano di discreto successo. E Tina Cipollari, madre protettiva, come riportato dal periodico Mio, sta cercando di mollare un po’ la presa su di lui:

Sono stata molto apprensiva quando era più piccolo, mentre oggi lo sono decisamente meno. Quando è nato lui per me era tutto nuovo, non sapevo bene come fare e probabilmente ho commesso qualche errore.