Al Bano e Simona Ventura si incontrano, lei: “Mi insegni la vita”

Simona Ventura fa una confessione su Al Bano: “Mi insegni la vita”

In questi giorni Simona Ventura è in Puglia. Difatti la donna si è recata proprio in questa regione per ritirare il premio Magna Grecia Awards. A questo evento ha anche avuto modo di incontrare Lorella Cuccarini e Carla Fracci, sulle quali ha voluto esprimere il suo attestato di stima sui social. Finita qua? Ma nemmeno per sogno perchè oggi Simona Ventura è anche andata a trovare a Cellino San Marco nientepopodimeno che Al Bano e Loredana Lecciso. Un incontro immediatamente immortalato con una foto pubblicata prontamente dalla presentatrice di Rai Due su instagram. E nella didascalia quest’ultima ha scritto delle parole al miele nei confronti di Al Bano, asserendo: “Grazie Al Bano per il modo in cui mi insegni la vita ormai da molto tempo…”

Al Bano, Simona Ventura svela: “E’ un grande uomo”

Simona Ventura, sempre in questo suo lungo intervento su instagram per celebrare l’incontro a Cellino San Marco con l’artista Al Bano, ha anche dichiarato senza tanti giri di parole:

“La storia di un’amicizia…La storia di un grande uomo, nato nella terra della Puglia, che divenne una star internazionale…Grazie…”

In questa foto sono presenti Al Bano, Loredana Lecciso, Simona Ventura e Giovanni Terzi. Tutti e quattro hanno sfoggiato un sorriso davvero invidiabile. Ovviamente i follower della conduttrice, la quale ha espresso la sua stima nei confronti della Cuccarini, hanno immediatamente commentato questo post, facendo a tutti i più sinceri complimenti.

Simona Ventura incontra Loredana Lecciso e Al Bano: il commento di Giovanni Terzi

Tra i tanti commenti sottostanti questa foto anche Giovanni Terzi ha voluto esprimere il suo stato d’animo dopo l’incontro con Al Bano e Loredana Lecciso. In questa circostanza il fidanzato di Simona Ventura ha pubblicato tra i commenti un semplice cuoricino. Un gesto social molto semplice che ha fatto capire a tutti che questo incontro è stato davvero speciale per lui e con tutta probabilità anche per Simona Ventura.