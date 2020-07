Simona Ventura fa una confessione su Lorella Cuccarini: “C’è da imparare”

Lorella Cuccarini, Simona Ventura confessa: “Lei e la Fracci due professioniste da cui imparare”

In questi ultimi giorni Simona Ventura è volata in Puglia per ricevere il premio Magna Grecia Awards. E a questo evento ha avuto modo di incontrare persone di spicco del mondo dello spettacolo, tra cui Carla Fracci e Lorella Cuccarini. Proprio con loro due ha voluto fare un bellissimo selfie che ha pubblicato direttamente sul suo profilo personale instagram, e nella didascalia ha espresso tutta la sua ammirazione per la loro lunghissima carriera costellata da grandi successi:

“Due grandi donne e due grandi artiste, ma soprattutto due grandissime professioniste da cui imparare…”

Simona Ventura su Lorella Cuccarini e Carla Fracci: “E’ stato un grande onore”

Successivamente Simona Ventura, sempre in questo suo lungo intervento su instagram, ha anche rivelato che è stato assolutamente un grande onore dividere con Carla Fracci e Lorella Cuccarini questo premio, nella speranza di rivederle molto presto in altre occasioni:

“Dividere il Magna Grecia Awards con voi è stato un grande onore…A presto…”

Tra i tanti commenti sottostanti questo post c’è stato anche quello dell’inviata de La vita in diretta Sandra Milo, la quale ha colto la palla al balzo per fare a Simona Ventura, Lorella Cuccarini e Carla Fracci i più sentiti complimenti: “Veramente tre grandi artiste, ognuna a suo modo…” Post apprezzato particolarmente dalla fidanzata di Giovanni Terzi, la quale è finita al centro di alcuni rumor sul suo futuro in Tv (prontamente smentiti).

Lorella Cuccarini mette un like sui social a un articolo contro la legge sull’omofobia: è polemica

In queste ultime ore Lorella Cuccarini, la quale ha condiviso su instagram una foto di tanti anni fa che ha emozionato molto i suoi follower, è finita nuovamente al centro delle polemiche. Il motivo? L’ex conduttrice de La vita in diretta ha messo un like su twitter a un articolo che ha criticato aspramente la legge sull’omofobia. Un gesto questo che non è piaciuto a molto suoi fan, i quali l’hanno immediatamente attaccata.