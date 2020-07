Alberto Matano dopo la fine de La vita in diretta: “Giorno perfetto”. FOTO

La vita in diretta, Alberto Matano in vacanza dopo la fine dell’edizione 2019/2020: “Giornata perfetta”

Si è chiusa venerdì 26 giugno la lunga edizione 2019/2020 de La vita in diretta, condotta da Alberto Matano e Lorella Cuccarini, i cui rapporti, si sa, si sono incrinati proprio sul finire della stagione. Polemiche a parte, ciò che è ormai certo è che Alberto Matano ricondurrà La vita in diretta ma da solo, senza Lorella Cuccarini. E in attesa dell’inizio della prossima edizione de La vita in diretta, Alberto Matano è tornato nella sua terra d’origine, la Calabria, dove si sta godendo il meritato riposo dopo tanti mesi di lavoro. Dalla spiaggia di Soverato (città dalla quale scriviamo!) ha infatti pubblicato la foto visibile in alto nella quale si mostra mentre mangia uno spuntino preparato dalla mamma, che vive nella vicina Catanzaro.

Alberto Matano al mare dopo la fine de La vita in diretta 2020/20: “Frittata di pasta di mamma”

“Mare e frittata di pasta di mamma. Cos’altro?” ha scritto Alberto Matano nella didascalia della foto in questione. E sono stati ovviamente tanti i ‘mi piace’ e i commenti dei suoi fans, di telespettatori de La vita in diretta ma anche di personaggi noti. La Marchesa D’Aragona ha scritto infatti “Adoratissima estate amico mio”, mentre la collega Monica Setta, conduttrice di Unomattina in famiglia, ha messo il suo like.

La vita in diretta 2020/2021: data d’inizio e anticipazioni della nuova edizione con Alberto Matano unico conduttore

Inizierà lunedì 7 settembre la nuova edizione de La vita in diretta, che Alberto Matano condurrà da solo, com’è noto da tempo. La trasmissione dovrebbe inoltre partire circa venticinque minuti più tardi della passata stagione (alle 17.15 anziché alle 16.50). E in attesa di mettersi al lavoro per La vita in diretta 2020-2021, Alberto Matano si continua a godere il mare della sua amata Calabria.