Bodyguard, nuova serie su Raitre: trama e anticipazioni prima puntata

Anticipazioni Bodyguard su Raitre: la trama della nuova serie con Richard Madden

Debutterà lunedì 27 luglio, su Rai3, la nuova serie tv britannica con Richard Madden: Bodyguard. Dopo il grande successo ottenuto in patria, dove il telefilm ha collezionato ascolti record, e la diffusione a livello internazionale assicurata da Netflix, Bodyguard terrà compagnia al pubblico italiano per tre serate. Per un totale di sei episodi, due ad appuntamento, la trama del telefilm creato da Jed Mercurio ruota attorno al personaggio di David Budd, un eroico veterano di guerra affetto da stress post-traumatico. Tornato a Londra, l’uomo lavora nel comando di protezione del Metropolitan Police Service e viene assegnato alla scorta del Segretario di Stato: Julia Montague (Keeley Hawes). Il rapporto tra i due, tuttavia, riserva grosse sorprese in quanto la politica portata avanti dalla donna rappresenta tutto ciò che l’ex soldato Budd disprezza: dalla guerra alla violenza. Di seguito le anticipazioni dei primi due episodi di Bodyguard in onda su Rai3 da domani alle 21:20.

Bodyguard su Raitre, anticipazioni prima puntata: David Budd sventa un attacco terroristico

La prima puntata di Bodyguard su Raitre introdurrà il personaggio di David Budd. L’uomo, come riportato nelle anticipazioni, sarà protagonista di un eroico salvataggio che gli frutterà un’inaspettata promozione. Dopo aver sventato un attacco terroristico, l’ex militare sarà infatti promosso a guardia del corpo del Segretario di Stato Julia Montague. Proprio durante il primo giorno di lavoro, Budd incontrerà Andy Apsted con il quale si confronterà riguardo i controversi ideali sostenuti dalla Montague. L’uomo, infatti, si dirà profondamente contrario alla politica messa in atto dal suo nuovo capo. Il giorno dopo, tuttavia, una terribile ritorsione rischierà di colpire la famiglia del soldato Budd. Grazie al lavoro dei Servizi Segreti, il Segretario di Stato informerà infatti David che tra i prossimi obiettivi dei terroristi c’è proprio la scuola frequentata dai due figli dell’uomo.

Anticipazioni Bodyguard, Richard Madden su David Budd: “Ruolo complicato”

Se per scoprire come si evolverà la trama di Bodyguard su Raitre bisognerà aspettare lunedì 27 luglio, ulteriori anticipazioni sono state fornite dal protagonista maschile della serie: Richard Madden. L’ex interprete di Rob Stark nella serie cult Il trono di Spade, ha infatti offerto una panoramica su David Budd. Nel corso di un’intervista riportata sull’ultimo numero di TeleSette, l’attore si è infatti concentrato sulle caratteristiche che più sembrano averlo colpito del nuovo ruolo. Ecco le sue parole a tal proposito: