Che Dio ci aiuti 6, Valeria Fabrizi fa una rivelazione su Elena Sofia Ricci

Elena Sofia Ricci in Che Dio ci aiuti 6, Valeria Fabrizi rivela: “Ci vogliamo bene”

Valeria Fabrizi da sei stagioni impersona Suor Costanza nella celebre serie di Rai 1 Che Dio ci aiuti in cui la protagonista è Suor Angela interpretata da Elena Sofia Ricci. Proprio sul rapporto con l’attrice toscana la grande Valeria Fabrizi sulle pagine di TvMia dopo aver ha chiesto al giornalista: “Ma non mi chiede niente di Elena Sofia Ricci?” ha rivelato: “Ci vogliamo bene. Lei è brava, colta ed è bellissima”. La sintonia che c’è tra le due attrici infatti traspare anche nella fiction, ed entrambe hanno sempre parole di stima l’un per l’altra.

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 6, Valeria Fabrizi ammette: “In Suor Costanza metto il mio entusiasmo”

Durante l’intervista Valeria Fabrizi ha parlato anche del suo personaggio in Che Dio ci aiuti 6, la madre superiora Suor Costanza, molto simpatica e piena di vita. Sul suo ruolo l’attrice ha ammesso:

“L’ho creata io, ci ho messo il mio entusiasmo. Io ho 83 anni, ma resto una bambina. Vorrei che scrivessero per me scene in cui salgo su un albero per raccogliere la palla di un bambino, scene in cui vado alle feste e poi non riesco più a tornare…”

“Piccoli flash che facciano sorridere il pubblico”. Il suo personaggio è sicuramente quello di una suora atipica così come quello di Elena Sofia Ricci, cioè Suor Angela, che ha un passato burrascoso.

Che Dio ci aiuti 6, Veleria Fabrizi: “La costanza c’è l’ho di natura”

Valeria Fabrizi con riguardo al suo nome da suora in Che Dio ci aiuti, Costanza, ha concluso: “La costanza ce l’ho di natura. Bisogna metterla in due cose: nell’amore e nell’amicizia”. Le riprese di Che Dio ci aiuti 6 sono già iniziate nei giorni scorsi e sono state annunciate da Elena Sofia Ricci con un post. In primavera dunque vedremo cosa succederà a Suora Costanza e Suor Angela ed a tutte le altre ragazze del convento.