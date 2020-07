Elena Sofia Ricci, inizio riprese Che Dio ci aiuti 6: “Arieccoci” (FOTO)

Che Dio ci aiuti 6 anticipazioni, Elena Sofia Ricci annuncia l’inizio delle riprese: “Arieccoci”

Ieri 30 giugno sono iniziate le riprese di Che Dio ci aiuti 6. La fortunata fiction di Rai 1 che vede protagoniste Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi nei panni rispettivamente di Suor Angela e Suor Costanza e delle varie ragazze che popolano il loro convento tra cui Azzurra Leonardi che è interpretata da Francesca Chillemi. L’attrice toscana quindi pochi minuti fa ha mostrato il secondo giorno di riprese pubblicando una foto con quest’ultima (visibile alla fine del secondo paragrafo) e questo commento: “Arieccoci… #cheDiociaiuti”. Tutto è pronto dunque per girare le nuove puntate della sesta serie di Che Dio ci aiuti, le registrazioni in realtà sarebbero dovute iniziare a fine marzo ma a causa dell’emergenza che ci ha colpito anche i set sono stati chiusi. Inoltre la messa in onda dei nuovi episodi, stando alle anticipazioni, è prevista per la primavera del 2021

Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi sul set di Che Dio ci aiuti 6: “Ritornano sempre”

Dei nuovi episodi di Che Dio ci aiuti 6 sono già uscite alcune anticipazioni, si sa infatti che ci ritornerà il personaggio di Monica Giulietti (Diana Del Bufalo) e ci saranno anche delle new entry: Pierpaolo Spollon e Erasmo Genzini, incerti però sono ancora i loro ruoli. Protagoniste invece sin dalla prima stagione sono Elena Sofia Ricci (Suor Angela) e Francesca Chillemi (Azzurra Leonardi) e l’affinità e l’amicizia delle due attrice è visibile anche nelle varie storie che le due postano sui social. Pochi minuti fa infatti Francesca Chillemi ha postato una storia su instagram commentandola: “Ritornano! Ritornano sempre!”, con lei era presente anche l’attrice toscana che dopo aver capito che non si trattava di una foto ha scherzato: “Ah è un video? Allora posso muovermi”

Elena Sofia Ricci in Che Dio ci aiuti 6: le ultime anticipazioni

Per quanto riguarda la trama di Che Dio ci aiuti 6 dalle anticipazioni si sa ancora poco. Il personaggio di Azzurra Leonardi si riavvicinerà molto alla fede e probabilmente prenderà il velo. Mentre per quanto riguarda Suor Angela (Elena Sofia Ricci) potrebbe diventare Madre Superiora. L’attrice toscana, infine, recentemente ha fatto un appello da Lorella Cuccarini.