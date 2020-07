Cristiano Malgioglio su Simona Ventura rivela: “Me lo ha presentato lei”

Simona Ventura, Cristiano Malgioglio rivela: “Mi ha presentato lei David Beckham”

Cristiano Malgioglio in questi giorni sta trascorrendo le sue vacanza in Puglia, il paroliere e cantautore, stando alle dichiarazioni riportate su Gente, si sta godendo il meritato relax in vista di tutti i suoi impegni futuri e soprattutto ha raccontato un retroscena su Simona Ventura. La conduttrice infatti anni fa gli fece conoscere il famoso calciatore David Beckham attualmente in Puglia con tutta la famiglia, la moglie Victoria ed i figli di cui il primogenito, Brooklyn sembra intenzionato a sposarsi in quella splendida regione. Ebbene Malgioglio ha rivelato:

“L’altro giorno ho visto David Beckham passare qua davanti in bicicletta. Ci conosciamo, me l’ha presentato Simona Ventura. Non l’ho fermato per non disturbarlo”

Cristiano Malgioglio sui prossimi progetti lavorativi ammette: “Sicuramente sarò tv”

Cristiano Malgioglio ha già le idee chiare sui suoi prossimi progetti lavorativi, il cantautore ha infatti dichiarato: “Ci sarà sicuramente la tv, ho un contratto con Mediaset, ma è ancora tutto da definire” molto probabilmente infatti lo vedremo opinionista nei programmi di Barbara D’Urso come Live, Pomeriggio 5 e Domenica Live ma non è tutto. Cristiano Malgioglio inoltre ha aggiunto che a settembre dovrebbe uscire un nuovo disco con un pezzo con un rapper molto famoso, che Malgioglio ha definito fortissimo. Insomma Malgioglio continua la sua carriera sia di cantante e autore che di personaggio televisivo.

Cristiano Malgioglio svela: “Il mio sogno è lavorare con Pedro Almodovar”

Infine Cristiano Malgioglio, che recentemente ha fatto chiarezza, ha concluso la sua intervista affermando che nonostante abbia scritto per grandi interpreti come Mina e Marcella Bella ha ancora un sogno nel cassetto ovvero lavorare con il regista Pedro Almodovar. Ed inoltre ha rivelato che anni fa doveva sostenere un provino con il regista ma il suo agente, credendo fosse una bufala, lo dissuase dal presentarsi ed invece era tutto vero. Chissà dunque se in futuro realizzerà questo sogno.