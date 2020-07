DayDreamer, Demet Ozdemir (Sanem) confessa: “Non credevo che…”

Scritto da Simona Tranquilli , il 11 Luglio, 2020 , in Soap

Anticipazioni DayDreamer, l’attrice di Sanem Aydin: “Non credevo che avrei seguito le sue orme”

Un passato da ballerina e un presente segnato dal successo. Demet Ozdemir, la Sanem di DayDreamer, ha raccontato di aver mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo sulle punte. Dopo aver visto la sorella maggiore praticare danza ha scoperto anche lei una passione per il ballo.

“Non credevo che avrei seguito le sue orme, invece mi sono appassionata anche io alla danza e sono diventata ballerina professionista”.

Sono queste le dichiarazioni dell’attrice di DayDreamer – Le ali del sogno riportate sul settimanale Tv Mia. La dolce Sanem Aydin ha raccontato che a sedici anni era ballerina professionista e si divideva tra la scuola la mattina, e gli allenamenti in sala prove il pomeriggio. Poi sono arrivati i primi lavori e la decisione di investire in una scuola di recitazione che l’ha portata a DayDreamer dove vive una storia d’amore altalenante con il personaggio interpretato da Can Yaman.



DayDreamer – Le ali del sogno: Demet Ozdemir (Sanem) svela un retroscena inaspettato

“Ho fatto la ballerina nell’animazione di incontri di basket e anche per due cantanti molto famosi nel mio Paese […] Ho girato video musicali e spot televisivi e con i compensi ho pagato la retta di un’importante scuola di teatro”.

Queste le dichiarazioni di Demet Ozdemir, Sanem in DayDreamer, l’attrice ha ammesso di essere stata spinta da uno dei suoi professori a contattare un’agenzia che procurava provini. Il primo ruolo da attrice di Demet Ozdemir è stato nella fiction “Ti dirò un segreto”.

DayDreamer – Le ali del sogno, l’attrice di Sanem confessa: “Per scacciare la stanchezza…”

Lanciata ormai nel panorama televisivo, Demet Ozdemir ha ammesso che la danza continua ad essere un rifugio e un modo per ricaricarsi:

“Quando dopo tante ore di lavoro sul set sono stanca, mi metto a ballare. È il mio modo per scacciare la stanchezza e ritrovare energie”.

Intanto le anticipazioni turche di DayDreamer svelano che presto tra Sanem e Can scoppierà la passione, ma la ragazza nasconderà la loro relazione.